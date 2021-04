Krnované letos poprvé vstoupili do knihovny. Pozor na poplatky!

/FOTOGALERIE/ Krnovská knihovna byla od začátku letošního roku pro veřejnost uzavřena. Kvůli pandemii své služby poskytovala jen ve velmi omezeném režimu prostřednictvím objednávek a Knižního okénka. V pondělí 12. dubna se Knižní okénko zavřelo, a knihovna konečně otevřela dveře čtenářům.

Krnované se letos poprvé vypravili do knihovny. Knihovníci měli radost, že se vrací čtenáři do dětského oddělení i do oddělení pro dospělé. | Foto: Deník/František Kuba

„S ohledem na celkovou epidemiologickou situaci, která může být stále vrtkavá, budeme k rozvolnění provozu knihovny přistupovat opatrně, obezřetně a hlavně pozvolna. Od pondělí krnovská knihovna pro veřejnost otevřela jak hlavní budovu, tak pobočky na Jiráskově ulici a v Kostelci. Služby zde ale poskytuejme v omezeném režimu a za hygienických opatření,“ uvedl ředitel knihovny Jakub Mruz s tím, že veškeré pobytové služby jako studovna, veřejný internet nebo herní koutek pro děti zůstávají až do odvolání dál nedostupné. Roušky a testy. Děti v Karviné se nahrnuly do škol. Nezapomněly ani na básničku Přečíst článek › „V případě, že se bude epidemiologická situace i nadále příznivě vyvíjet, dojde k dalšímu rozvolnění provozu a služeb knihovny. Rádi bychom upozornili čtenáře, že s otevřením knihovny nebudou nadále automaticky prodlužovány vypůjčené dokumenty. Ty jsou momentálně prodlouženy do 27. dubna, ale od tohoto data budou opět generovány sankční poplatky,“ doplnil ředitel. Vstup do knihovny je možný pouze s respirátorem nebo nanorouškou. Při vstupu do knihovny je povinná dezinfekce rukou. Pro každou půjčovnu byly stanoveny maximální počty návštěvníků. Čtenáři, kteří nechtějí v knihovně strávit příliš času, mohou i nadále využívat objednávkové služby, která je až do odvolání poskytována bezplatně.