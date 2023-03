Příležitost, kterak oslovit miliony diváků. Tak hodnotí Krnovan David Lukačovič své účinkování v reklamním spotu po boku nového českého prezidenta Petra Pavla. Jak se vlastně David Lukačovič ocitl v kampani po boku Petra Pavla?

Krnovan David Lukačovič při natáčení s Petrem Pavlem. | Video: František Kuba

Kromě oficiálního profesionálního klipu „Zvolme si pravdu a důstojnost“ před druhým kolem prezidentské volby spontánně vzniklo také další video. V něm Lukačovič jako občan města Krnova pokládá otázku Petru Pavlovi. Toto amatérské video je koncipováno jako Pavlův vzkaz do Krnova.

Z minulosti David Lukačovič už měl pár zkušeností s drobnými rolemi před kamerou. Podle něj ale v tomto případě nešlo o běžnou reklamu, protože v ní nevystupují placení komparzisté. Kolem Petra Pavla v klipu stojí jeho skuteční podporovatelé. Honorář pro všechny účinkující byl stejný: jedna koruna.

Poprvé se setkali při natáčení

David Lukačovič se nechal zaregistrovat v týmu Petra Pavla jako sympatizant a dobrovolník už před rokem a půl. Vše pro něj začalo po prezidentském duelu Drahoš – Zeman.

Zdroj: Youtube

„Tehdy jsem jsem začal sledovat diskuse, co může udělat občan, aby příští prezidentské volby už dopadly lépe. Rád bych se byl do kampaně Petra Pavla zapojil víc, ale nějak se to nepotkávalo s mou tehdejší prací. Dostával jsem pozvánky na různé akce s Pavlem, ale nevycházelo mi to časově. Byl jsem přes rok v kontaktu s jeho týmem, ale osobně jsme se s panem generálem setkali až při natáčení klipu pro druhé kolo prezidentské volby. Nic se nedomlouvalo dopředu. V neděli nám Pavlovým příznivcům přišla zpráva, že v pondělí natáčíme, takže kdo má čas, hlaste se. Shodou okolností jsem byl zrovna v Praze, tak jsem neváhal,“ zavzpomínal David Lukačovič, jak to celé začalo.

To není filmová role, to jsem já

Původně se mělo natáčet venku, ale byla taková zima, že se filmaři raději přesunuli do studia. Lukačovič zdůrazňuje, že postava „muže v kšiltovce“ stojícího za generálem nebyla herecká role. „To není role, to jsem já. Dostali jsme důležitý pokyn: Vezměte si na natáčení to, v čem se cítíte dobře. V mém případě to byla kšiltovka. Další přišel třeba v kravatě nebo v mikině s kapucí. Každý z přihlášených komparzistů nabídl filmovým tvůrcům svou image. Na place se nás nakonec sešlo asi šedesát,“ popisuje David Lukačovič vznik klipu s tím, že v něm vystupují výhradně skuteční podporovatelé Petra Pavla.

Generál překvapil přirozeností

Prezidentský kandidát na natáčení klipu strávil asi čtyři hodiny. Reakcí na jeho příchod bylo všeobecné nadšení. Každý mu chtěl něco říct, vyfotit se společně a požádat o podpis.

Petr Pavel v Ostravě: Fotografie a videa Deníku obletěly Českou republiku

„Všichni jsme byli například zvědaví, jak dopadla jednání o podpoře s Danuší Nerudovou. Před pár měsíci na mě Petr Pavel v debatách působil trochu studeně. Při osobním setkání jsem byl příjemně překvapený, že se mezi námi choval úplně přirozeně. Probíral s námi otevřeně záležitosti, které bych spíš očekával jako interní věc v jeho užším týmu. Cítil, že je mezi svými. Bylo fajn sledovat jeho sebereflexi. Žertoval, že nám to natáčení bude kazit. Když se omluvil za nějaké přeřeknutí, všichni reagovali, jak to naopak bylo výborné, abychom ho povzbudili. On se ale usmál: nekecejte mi, já moc dobře vím, že jsem to spletl. Komunikoval s námi tak, aby to byla pravda i legrace současně,“ popsal své dojmy z natáčení Lukačovič.

Občan Krnova a budoucí prezident

Když v pauze mezi natáčením Petr Pavel zašel ke stolům s občerstvením, David Lukačovič ho oslovil: „Pane generále, myslíte, že bychom mohli natočit jako video váš pozdrav do Moravskoslezkého kraje, do okresu Bruntál nebo přímo do Krnova? V hlavě mi běželo, jestli můžeme udělat pozdravy do více měst, protože jsem nějakou dobu bydlel také v Havířově. Pak jsem si uvědomil, jak funguje hrot kopí. Čím víc ho zúžíš, tím je ostřejší a účinnější. Čím je informace obecnější, tím je méně zajímavá. A naopak čím je přesněji zaměřená, tím bude průraznější. Tak jsem se rozhodl pro svůj rodný Krnov. Kdybychom stejné video natočili pro Krnov, pro Havířov nebo třeba pro Opavu, ztratilo by to důvěryhodnost. Vznikl Pavlův vzkaz všem lidem, kteří mají pocit, že je pro ně Praha příliš daleko,“ doplnil David Lukačovič. Byl sám překvapen, kolik videopozdrav do Krnova měl sdílení a ohlasů na sociálních sítích.

Spontánní potlesk nakonec

Nic nebylo předem domluvené. Prostě u stolu s chlebíčky Lukačovič navrhl Petru Pavlovi, že vytáhne mobil a požádá ho o vzkaz do Krnova.

„Byl jsem jediný, koho to napadlo. Ostatní se s Petrem Pavlem jen fotili nebo žádali o podpis. Byl úplně v pohodě, když jsme probírali, jak zapojit Krnov do kampaně. Rozpovídal se víc, než jsem čekal. Původně jsem navrhoval pár sekund. Něco jako, zdravím do Krnova a jděte volit. Nejvíc mě potěšil spontánní potlesk na konci, díky kterému to video bylo tak autentické,“ doplnil vzpomínku Lukačovič.

Místo za Petrem Pavlem

Pár celkových záběrů už bylo natočených, když filmaři komparzu oznámili: Teď budete hrát obličejem. Pro mnohé to znamenalo, hurá, teď budu zvěčněný v detailním záběru s generálem. „Místo vedle Petra Pavla mi neurčil režisér, ale vybral jsem si ho sám. Spoustu lidí, kteří se postavili do první řady, z různých důvodů filmaři poslali dozadu. Třeba kvůli výšce. Viděl jsem, kudy půjde kamera, tak mi došlo, že místo za generálem bude na záběrech lepší než úplně vepředu. Díky zkušenosti z předchozích natáčení už dokážu takto uvažovat,“ prozradil David Lukačovič.

A jak hodnotí Petra Pavla jako českého prezidenta? „Konečně máme prezidenta, který je reprezentativní sympaťák, protože každý prezident do velké míry reprezentuje svůj národ i navenek. Může ukazovat, že jsme národ kuřáků a tlouštíků nebo národ zdravých sportovců. Také pro školáky, když budou mít ve třídě zdravého prezidenta nekuřáka, co jezdí na motorce, chodí na výlety a chová se slušně, to bude mít podobný psychologický efekt, jako když prezident Masaryk jezdil na koni a cvičil,“ uzavřel David Lukačovič s tím, že shodou okolností je také motorkář. Stejně jako budoucí prezident.