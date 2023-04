Hodlají zavést obor zubní lékařství na Ostravské univerzitě, vyhlašují dotační program pro nové zubaře v Krnově, počítají s dalšími zubařskými křesly v okrese Bruntál, které spadají pod krnovskou nemocnici, i s investicemi do moderního vybavení ordinací.

„Nedávno jsme s městem Ostravou přispěli Ostravské univerzitě přes 14 milionů korun na podporu nového oboru zubní lékařství na lékařské fakultě,“ informoval náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Do Krnova v létě přijde další zubař, oznámil starosta města

Až půl milionu korun může z městského rozpočtu získat stomatolog, který otevře novou ordinaci v Krnově.

Krnovská nemocnice, neboli Sdružené zdravotnické zařízení SZZ Krnov, požádalo kraj jako svého zřizovatele o dotaci 15 milionů na zřízení dalších zubních ambulancí na Bruntálsku a Krnovsku.

Dočká se Krnov, Rýmařov, Jindřichov i Bruntál

„Jedno zubařské křeslo tak přibude v Krnově, Rýmařově a Jindřichově ve Slezsku, dvě křesla v Bruntále a ve Vítkově. Vybavení laboratoře včetně intraorálního 3D scanneru vyjde na 3,8 milionu korun, zubařské křeslo na 1,6 milionu korun. Tato zařízení by měla významně pomoci řešit současnou nedostačující stomatologickou péči v této části regionu,“ doplnil náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Krnovští zastupitelé schválili vyhlášení dotačního programu Dostupná zdravotní zubní péče ve městě Krnově a v rozpočtu pro tento účel vyčlenili jeden milion korun. Žádat o podporu města může nejen stomatolog, který v Krnově otevře novou ordinaci, ale i ten, kdo ji chce rozšířit či udržet v období mezigenerační obměny.

Losovačka o zubaře v Rýmařově: šance na výhru je téměř jistá. Přibyl totiž další

„Cílem je podpora dostupnosti stomatologické péče v našem městě, a to s ohledem na akutní potřebu a nedostatek lékařů. Dotace bude směřována především ke krytí nákladů spojených se zřízením nových ordinací,“ uvedla místostarostka Krnova Monika Dudová.

Podmínka dotace: smlouvy s pojišťovnami

Příjemce městské dotace musí splnit řadu podmínek. Například zahájit poskytování zdravotní péče nejpozději do tří měsíců po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Také musí doložit, že má uzavřeny smlouvy alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami.

„Dále musí poskytovat zdravotní služby po dobu minimálně pěti let. Musí přijmout do jednoho roku alespoň 1500 nově registrovaných pojištěnců a mít skladbu pacientů takovou, že nejméně 70 procent z nich bude mít trvalý pobyt v Krnově,“ řekl Lubomír Rapušák z krnovského odboru sociálního a školství.

Minimální výše dotace na jeden projekt je sto tisíc korun, maximální půl milionu.

Podpora stomatologů: téměř jednomyslná

Krnovští zastupitelé, kteří až na jednu výjimku hlasovali pro schválení dotačního programu, nevidí v dotování stomatologie problém. Naopak. Některým se tato podpora zdá nedostatečná.

„Některá města nabízejí i stavební parcely, byty nebo domy, dojednávají lékaře přímo na vysokých školách. Bylo by proto dobré tuto aktivitu doplnit o další. Město parcely nebo byty má, dalo by se pro to udělat více,“ uvedl zastupitel Ladislav Sekanina.

Konec nedostatku zubařů? Ostravská univerzita bude mít program stomatologie

Jeho podnětem se vedení města bude zabývat a nevylučuje ani podporu jiných oborů. „Pokud se tato forma osvědčí, zvážíme podporu i těch lékařských profesí, které v Krnově chybějí. Jsou mezi nimi například dětští psychiatři,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.

Mladí zubaři přicházejí, ale nestíhají

Starosta upozornil, že do Krnova stále přicházejí mladí stomatologové, ale bohužel to nestačí v situaci, kdy do důchodu rychle odchází početná generace jejich předchůdců.

Problém je, že generační obměna a nahrazování zubařů v důchodovém věku není dostatečně rychlé. „Mimochodem Krnov patří mezi oblasti, ve kterých pojišťovny začaly finančně zvýhodňovat některé lékařské profese včetně stomatologů,“ informoval starosta Hradil.

Zubní pohotovost garantuje kraj

Náměstek hejtmana Martin Gebauer upozornil, že Moravskoslezský kraj sice ze zákona odpovídá za zajištění a organizaci zubní pohotovosti v regionu, ale nikde není určeno, v jakém rozsahu a jakou formou.

„Zubní pohotovost v jednotlivých okresech tedy zajišťujeme v našich nemocnicích. Protože v Ostravě krajskou nemocnici nemáme, přispíváme na provoz skoro 3,5 milionu ročně AJNA Dental Clinic, aby tuto službu lidem s bolavými zuby poskytovala. Krajským nemocnicích přispíváme na provoz zubní lékařské pohotovostní služby okolo 7,5 milionu ročně. Staráme se také o to, aby zubní pohotovostní ambulance byly kvalitně vybaveny,“ řekl Martin Gebauer.