Podle seznamu ztrát a nálezů, které vedou na krnovské radnici pracovnice odboru správního, lidé v Krnově nejčastěji ztrácejí jízdní kola, mobilní telefony a klíče všeho druhu. Občas nálezci přinesou také prázdné peněženky či šperky. Ovšem protéza lidské nohy i s botou a ponožkou překvapila i je.

Protéza nalezená na lavičce. Ilustrační foto | Foto: MP Ostrava

„Mezi nálezy ale máme i méně obvyklé věci, třeba skútr nebo nářadí, například stavební kolečko a lopatu,“ popisuje situaci pracovnice podatelny Soňa Bolfová s tím, že asi nejkurióznějším nalezeným předmětem pak je právě protéza nohy i s botou a ponožkou.

„Nohu přinesl pán, který ji nalezl u lavičky před evangelickým kostelem. V těchto místech se scházejí lidé bez domova. Bez nohy jich moc není, takže víme, komu patří. S dotyčným jsme se i spojili, ale protézu zpátky nechce, že prý je moc těžká,“ říká Soňa Bolfová.

Zatímco bezprizorní protézu nohy pravděpodobně po čase čeká likvidace, naději na vrácení k majiteli mají podle krnovské úřednice především mobilní telefony.

„Vlastníky se nám často daří vypátrat nebo se sami přijdou poptat. Máme ale i případy drahých, téměř nových mobilů, které jsou ze začátku ještě nabité, a nikdo se na ně ani nepokusí zavolat a ani se nepřijde zeptat. Lidé by v každém případě měli zkoušet mobil často prozvánět. Pokud máme nabíječku na dané značky, tak přístroje udržujeme „na živu“, aby se na ně někdo dovolal,“ říká Soňa Bolfová.

Občané by se podle ní se ztrátou jakékoliv věci neměli smířit a do podatelny městského úřadu by se měli zajít poptat i po delším čase od ztráty, ztracenou věc pak co nejpřesněji popsat a podat informaci o době, kdy ji ztratili.

Pokud se do tří let od vyhlášení nalezené věci o ni nikdo nepřihlásí, stává se majetkem města. Ty použitelné pak jednou za čas míří do veřejné dražby, kterou pracovníci odboru organizačního právě chystají.

„Tříletá ochranná lhůta skončila pro 24 jízdních kol. Předpokládáme, že vyvolávací cena bude 200 korun, jen u jednoho dražšího kola v dobrém stavu ji stanovíme na 500 korun. Do dražby za vyvolávací cenu 50 korun půjde i koloběžka, dětské odrážedlo a torzo kola. Kompletní seznam dražených věcí a termín i místo konání v předstihu zveřejníme,“ uzavřel vedoucí odboru organizačního Igor Kozelek.