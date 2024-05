Chlazení na krnovském zimáku po 40 letech dosloužilo. Bude nové

Zimní stadion Krystal v Krnově půjde do nové sezony s novým chlazením ledové plochy. Nebude to ale zadarmo. Výměna více než čtyřicet let staré technologie vyjde na více než devatenáct milionů korun bez daně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fandové krnovského hokeje. | Foto: Denik.cz/archiv

Rekonstrukci chladicího zařízení, včetně stavebních úprav strojovny, velína a takzvané sněžné jámy provede firma Brnofrost. Práce budou stát 19,4 milionu korun bez DPH. Dokončení zakázky je stanoveno na srpen. „Po odčerpání čpavku by do konce května měly proběhnout demontáže zařízení strojovny a elektroinstalace. Poté nastoupí stavební firma, která v místnostech velína a strojovny vymění okna, podlahy a provede mimo jiné nové omítky v interiéru a na objektu opraví atiky,“ přiblížil Pavel Hanzel z odboru investic a správy majetku krnovské radnice. Stavební práce zahrnují také odbourání konstrukcí původní technologické jímky i technického kanálu a umístění nosné konstrukce kondenzátoru chlazení do míst současné solanky, a to včetně základů. Seriál Deníku: Krnovský hokej aneb nový stadion „Mezi tím budou zhotoveny nové kompresory, kondenzátor chlazení a čerpadla, které již byly zadány do výroby. Předpoklad dodávky na místo je přelom června a července, následovat pak bude jejich montáž a napojení všech komponent,“ doplnil Pavel Hanzel. Chladic zařízení zahrnujte pístové kompresory, odpařovací kondenzátor, systém využití odpadního tepla čpavku, čerpadla cirkulační vody odpařovacího kondenzátoru, čerpadlo vyčerpávání sněžné jámy včetně pískové filtrace, čerpadla solanky i potrubní rozvody. „Součástí zakázky je také instalace nové ocelové konstrukce sněžné jámy. Ta se nachází uvnitř haly a slouží ke shromažďování a postupnému odtávání ledové tříště, kterou rolba odřízne z ledové plochy během úpravy ledu,“ upřesnil Pavel Hanzel. Zimní stadion v Bruntále vypadal jako tutovka, ale sen se vzdaluje K rekonstrukci chladicího zařízení na zimním stadionu město přistoupilo z důvodu jeho špatného technického stavu. Jde o zařízení z roku 1982. Je tedy ještě o tři roky starší, než samotný krnovský zimní stadion, který byl uveden do provozu na Mikuláše roku 1985. „Údržba strojů už byla velmi nákladná, oba kompresory co dva roky procházely generální opravou, přitom každá stála kolem sta tisíc korun. Přibývaly také nepříjemné situace. Například předloni jsme řešili velký problém s motorem a hrozilo, že nezahájíme sezonu. Naštěstí se ho podařilo opravit,“ uvedl Radovan Fňukal, provozní technik Technických služeb Krnov, které zimní stadion provozují.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu