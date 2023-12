Spoustu legrace, pohybu na čerstvém vzduchu a dobrých pocitů z prospěšné práce zažili Krnované, kteří uposlechli internetovou výzvu a dorazili 3. prosince ráno na náměstí odklízet sníh. Přišli jen tak. Na dobrovolnou brigádu. Pomoct technickým službám v boji s kalamitou, podpořit konání adventního jarmarku a užít si jedinečnou zimní atmosféru sněhových závějí přímo na náměstí.

Večer Krnov zasypal sníh, ráno nastoupili dobrovolníci s hrably 3.12. 2023 | Video: František Kuba

„Internetové challenge“ se říká výzvám, aby se lidé fotili při plnění různých bláznivých úkolů, třeba aby ochutnali nejpálivější papričku. Krnované při pohledu na sněhovou nadílku vymysleli užitečnější výzvu. V neděli 3. prosince v sedm ráno si dali sraz na náměstí. Budeme společně odklízet sníh. Vyzkoušíme si, zda přírodní kalamita v kombinaci s adventem opravdu dokáže mobilizovat pozitivní energii a pocit sounáležitosti.

Zatímco v sobotu 2. 12. večer se na Krnov sypal sníh a meteorologové ještě zpřísňovali předpověď zítřejší kalamity, facebookem už se šířila tato „Krnovská výzva“: „Svatý Martin, patron našeho města, vyslyšel přání nás všech a po letech nám přichystal překvapení v podobě bílého začátku adventního času. Martine, mezi námi - domluva byla až na neděli v poledne… Teď tam máme stánky, domky, stromek, světelné brány, světelné řetězy, vláček a medvědy. Ale jak to vše zítra spustit s bílou peřinou po kolena? Že pomohou lidé? Tak, co vy na to, Krnováci? Máte chuť sejít se zítra ráno po sedmé na náměstí (prý je v tuto dobu nejkrásnější) a společně se trošku rozehřát smíchem, sborovým zpěvem Karlovy klasiky "Já sním o Vánocích bílých", dobrým pocitem a ruční prací s lopatou. Tu prosíme vlastní s sebou.“

Krnovskou výzvu na sociálních sítích sdílela i řada mimokrnovských, kteří se omlouvali, že sice kvůli nebezpečně zasněženým silnicím nepojedou do Krnova přiložit ruku k dílu, ale aspoň na dálku drží palce. Další už počítali, kolik při odklízení sněhu spálí kalorií a těšili se na ranní sněhovou rozcvičku s hrablem.

Organizátoři kreativně slibovali pohyb na zdravém vzduchu, fotku na tabuli cti, soutěž o nejlepší styl práce zápěstí, o nejhezčího kulicha, o nejznačkovější lopatu nebo nejkouzelnější úsměv. Soutěž o nejdelší rampouch u nosu se raději rozhodli odložit na večer, až se rekordně ochladí. Večerní jarmark spojený s rozsvícením krnovského vánočního stromu dopadl na jedničku také díky dobrovolníkům, kteří umí zacházet s hrablem.