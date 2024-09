Prodavači/Floristé místo výkonu práce : Kaufland Bruntál Do květinářství hledáme novou kolegyni s kreativním cítěním a láskou ke květinám. Vyučení a praxe v oboru není podmínkou-uchazečky si rádi sami zaškolíme. Důležité je, aby měla uchazečka vztah ke květinám a práce s květinami pro ni byla koníčkem. Do této prodejny hledáme opravdu jen zodpovědné zájemce, kteří jsou zvyklí pracovat v rychlém tempu a nebojí se práce. Práce je nadstandardně ohodnocená, platové ohodnocení je závislé na výsledcích. Jedná se o náročnější práci, která musí bavit, proto životopisy zasílejte pouze v případě vážného zájmu, pokud splňujete výše zmíněné požadavky. Požadujeme - úsměv profesionalitu - zodpovědnost - chuť se učit novým věcem a stále se rozvíjet - minimálně středoškolské vzdělání - samostatnost - kreativní myšlení - schopnost jednat s lidmi - základní znalost PC Co Vás u nás čeká: - Přátelské prostředí, ve kterém se může stále učit a zdokonalovat ve vazbě i v aranžmá. Víme, jak je důležité se profesně posouvat, proto sledujeme nejnovější trendy ve floristice - rádi Vám je předáme, ale zájem a přehled čekáme i od Vás. - Každodenní kontakt se zákazníky. Stereotyp u nás nenajdete - vždy je co dělat a v čem se posouvat. - výrazné výkonnostní prémie 1. V případě splnění limitu tržeb obdržíte procento z tržby 2. Při plnění odpisů řezaných květin 3. Při plnění odpisů hrnkových květin 4. Soutěže na větší svátky (odměny dle výsledků prodejny) - víkendové příplatky a příplatky za svátky - věrnostní prémie - 30% sleva na veškerý sortiment - roční příspěvek na dovolenou až do výše 10.000,- Kč - příspěvek na dopravu (v případě, že dojíždíte) Hlásit se telefonicky na čísle 605 078810 v době od 7:00 do 15:00 hodin nebo e-mailem: florcentrum@florcentrum.cz. 38 000 Kč

