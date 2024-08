Své by o tom mohl vyprávět šestašedesátiletý Tomáš Nykl z Prahy, který má za sebou dramatický zážitek. Při jeho pobytu na ekologické akci pořádané Hnutím Duha na Krnovsku jej při práci v lese pobodalo více než dvacet vos.

K muži, u něhož hrozil anafylaktický šok, vyrazilo několik týmů posádek záchranky včetně vrtulníku. „Operátoři obdrželi informaci o pobodání muže vosami v lese, poblíž Hynčic, části Města Albrechtic. Ihned vyjeli záchranáři ze základny ve Městě Albrechticích a do terénu vzlétl také záchranářský vrtulník,“ popsal událost mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Pacient byl po první pomoci přepraven čtyřkolkou hasičů k sanitce, která jej převezla do krnovské nemocnice.

„Náš program byl zaměřen nejen na zajímavé přednášky, ale také na práci v lese. Dostali jsme za úkol ovazovat jedle proti okusu a otěru zvěře. Byla to těžko prostupná paseka, kde se musíte obtížně brodit náročným terénem a zakopáváte o kmeny. Najednou mi kolegyně říká: já se bojím, tam něco bzučí. Bohužel to vypadalo jako jediná průchozí cesta. Tak jsem šel první. Žádné vosí hnízdo jsem neviděl, jen jsem slyšel hukot, jak na mě to hejno vos zaútočilo. Najednou jsem byl obsypaný vosami a nestačil jsem utíkat mezi kmeny, co tam byly všude kolem,“ popsal událost pacient Tomáš Nykl.

Utíkal jsem, ale neposlouchaly mě nohy

Vosy ho moc daleko nepronásledovaly, ale žihadel bylo tolik, že je ani nedokáže spočítat. „Lékařům jsem řekl, že žihadel bylo nejmíň dvacet. Měl jsem kliku, že žádné nebylo do jazyka, do oka nebo do krku. Utíkal jsem, jak nejrychleji to šlo. Po pár minutách jsem si uvědomil, že mě neposlouchají nohy a musím si lehnout. Pan lesník volal záchranáře. Mezi tím mě kolegové omývali vodou a dávali mi pít, aby se to ve mně co nejvíc zředilo. Když jsem se přes koruny stromů podíval do slunce, viděl jsem nažloutlé barevné fleky, což způsoboval právě ten vosí jed. Problémy s dýcháním jsem neměl, jen otoky. Cítil jsem se přiotrávený. I přes silné omámení jsem ale neupadal do bezvědomí,“ popsal nepříjemný zážitek Tomáš Nykl.

Pacienta přivezli na urgentní pracoviště krnovské nemocnice, kde na něj čekal tým internistů. „V nemocnici na interně se mi brzy ulevilo, ale lékaři byli opatrní, protože alergická reakce ještě mohla přijít dodatečně,“ uvedl Tomáš Nykl.

Útok vos už zažil

Jako aktivní turista se Tomáš Nykl v minulosti už setkal s útokem vos. „Nebylo to poprvé, co jsem schytal větší množství žihadel. Proto jsem předpokládal, že na vosí jed nejsem alergický, ale problém bylo opravdu velké množství žihadel. Při takovém objemu jedu, co jsem schytal, ke mně lékaři přistupovali jako k vážnému případu,“ doplnil Tomáš Nykl.

Podle primáře interního oddělení krnovské nemocnice Bronislava Čapka u člověka pobodaného hmyzem hrozí různě závažné formy alergické reakce.

„Lehčí imunitní reakci stačí potlačit podáním léků, ale v závažnějších případech je nutné napojení pacienta na přístroje. K nejhorším scénářům patří anafylaktický šok, který bezprostředně ohrožuje život,“ vysvětlil Bronislav Čapek.

Přežil a poděkoval

Tomáš Nykl si z Krnovska odváží nevšední zážitek. Dramatickou událost přežil a rozhodl se poděkovat všem, kteří mu pomohli v ohrožení života.

„První poděkování patří lesníkovi, který volal záchranku, a kolegům, kteří mi poskytovali první pomoc. Velké díky patří záchranářům a hasičům za rychlý zásah a transport na čtyřkolce, kde jsem seděl vedle lékaře a řidiče. Jsou to namakaní borci, kteří mě dostali z nedostupného terénu. A tady v krnovské nemocnici se mi dostalo té nejlepší péče,“ uzavřel Tomáš Nykl.

Do krnovské nemocnice za ním zavítal také lesník Martin Toman, který si děkovná slova vyslechl osobně.