Veronika Zajícová z Krnova má mimořádný talent snad na všechny bojové sporty. Zatímco minulý víkend se stala několikanásobnou mistryní republiky v kickboxu, tentokrát porazila své soupeřky na mistrovství České republiky v grapplingu. Jen co se trochu potěší s nově vybojovanou trofejí mistryně České republiky v grapplingu, vymění na čas adrenalin tréninků a zápasů za nemocniční župan. Čeká ji totiž vytahování šroubů a hřebů z nohy, které nosí v těle od vážné nehody v listopadu 2021.

„Verča v neděli 18. června zvítězila na mistrovství Česká republiky v grapplingu. Byla to pro ni nová disciplína. Je to jako zápas, ale cílem není soupeře položit na lopatky, ale donutit jej, aby se vzdal,“ informoval její otec Radek Zajíc o dalším mistrovském titulu do úctyhodné sbírky trofejí Veroniky Zajícové.

Plány: železo z nohy, pak soutěž Miss ČR

„Už se jí blíží operace nohy, která je v plánu 20. června, kdy ji budou vyndávat železa a šrouby, takže si před tím chtěla ještě co nejvíce zazápasit. Držte ji prosím palce,“ komentoval Radek Zajíc program své dcery Veroniky s tím, že železo a šrouby v noze jsou následek nehody, když ji nepozorný řidič srazil na přechodu v Ostravě.

Je to zázrak, že komplikovaná zlomenina nohy, štípnutý krční obratel, otřes mozku ani prasklá lebka neukončily její kariéru vrcholového sportovce. „Hodně to Verču omezuje při tréninku i v soutěžích, protože ji šrouby tlačí při některých pohybech,“ doplnil Radek Zajíc.

Vzhledem k pooperační rekonvalescenci bude mít Veronika prodlevu v trénování a zápasech, ale v červenci na samifinálové kolo Miss České republiky už zase bude připravena předvést co nejlepší výkon, byť „jen“ v soutěži krásy.

Nové zážitky: grappling v kimonu

Co je to vlastně grappling? Pro Veroniku bylo výhodou, že má velmi podobné techniky boje jako její královská disciplína MMA. V čem se liší, jsou hlavně pravidla.

„Nejprve Verča soutěžila v disciplínách s kimonem zvaných GI. Zápasy v kimonu jí dělaly zvláště problém. S kimonem se soupeři například škrtí, což dosud nikdy nedělala. Začala s kimonem trénovat tři dny před mistrovstvím a půjčila si jej od kamarádky. I tak se jí ale v disciplíně s kimonem dařilo. V jedné kategorii vyhrála všechny zápasy a ve druhé jeden prohrála. Bohužel, tam kde vyhrála všechny zápasy, tak soupeřka se kterou nezápasila, ukončila jiné soupeřky o něco rychleji, takže dostala zlato a Verča stříbro,“ popsal Radek Zajíc specifika grapplingu.

Nepovolený chvat v posledních vteřinách prodloužení

V dalších disciplínách grapplingu už Veronika Zajícová pokračovala bez kimona, jen v tričku a kraťasech. „V jedné disciplíně s přehledem všechny zápasy vyhrála. Ve druhé to bylo vyrovnané, a tak se soupeřkou, se kterou "šla o zlato" zápasila v prodloužení. Bohužel, v posledních vteřinách použila nepovolený chvat, a tím to prohrála. Je ale pravdou, že grappling trénovala teprve pár dnů, takže není divu, že některé věci v pravidlech si neuvědomí,“ uzavřel Radek Zajíc s tím, že každopádně v jedné disciplíně Veronika zvítězila a stala se tak mistryní České republiky v grapplingu. Minulý týden se stala mistryní republiky v kickboxu.

