/PODROBNÝ PROGRAM Z CELÉHO KRNOVSKA/ Nádherný vánoční smrk už byl bezpečně zapuštěn do dlažby na náměstí před krnovskou radnici. Je vysoký 13 metrů „Mám radost, že tak krásný strom bude mít důstojný konec života,“ komentoval to Jiří Závacký z Láryšova, který krásný smrk městu Krnovu daroval.

Vánoční strom na krnovském náměstí 24.listopadu 2023 | Video: František Kuba

Pracovníci technických služeb strom nazdobí, aby byl perfektně připravený na slavnostní rozsvícení v neděli 3. prosince v 17 hodin. Už dnes se ale náměstím rozvoněl punč a další teplé nápoje.

Podívejte se na adventní, mikulášský a vánoční program na Krnovsku. Na krnovském náměstí byl vztyčen třináctimetrový smrk, který městu daroval Jiří Závacký z Láryšova jako vánoční strom. Slavnostní rozsvícení proběhne 3. prosince.Zdroj: Se souhlasem MěÚ Krnov

Jako obvykle 2. prosince na úzkokolejku Osoblažku vyrazí Mikulášský parní vlak z Třemešné do Slezských Rudoltic a Dívčího Hradu.

Současně na zámku Linhartovy odstartuje výstava rodinných betlémů a motorkáři v Třemešné obdarují děti.

Adventní koncert na zámku Hošťálkovy se odehraje 4. pronince. Jako obvykle nabízí bohatý program klub Kofola, evangelický kostel, Koncertní síň sv. Ducha, divadlo i Zahrada smyslů. V krnovském kině Mír chystají vánoční pohádku a spoustu kulturních zážitků slibuje také program na krnovském náměstí přímo kolem stromu z Láryšova.

V letech 2012 až 2021 Krnované každé vánoce nazdobili velký stříbrný smrk na náměstí jako vánoční strom. Byl na náměstí vysazen počátkem devadesátých let se záměrem, že až povyroste, převezme roli vánočního stromu města.

Bohužel mšice smrkové ho napadly tak masivně, že z větví opadávalo rezavé jehličí a musel být pokácen. Letos je to teprve podruhé, co se do Krnova přiváží uřezaný strom z okolních lesů či soukromých zahrad.