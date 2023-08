O humanitární pomoc požádal město Krnov starosta Nadvirny. „Jednak jde o vybavení kuchyně nově vybudovaného střediska pro rodiny s dětmi, které do Nadvirny uprchly z východu země. Budou to nerezové pracovní stoly, nerezové nádobí a elektrický víceplotýnkový sporák s indukcí. A jednak pět akustických sirén. Nadvirna již tři sirény využívá a nyní chce varovnými systémy vybavit i okrajové části města. Vzhledem k tomu, že na Ukrajině jsou výhodnější ceny, nepovezeme tyto věci z Česka, ale koupíme je v hotovosti přímo tam,“ řekla místostarostka.

Dodala, že náklady se budou pohybovat kolem 200 tisíc korun a financovány jsou z rozpočtu města, z položky, kterou na pomoc Nadvirně schválili zastupitelé.

Krnov posílá na Ukrajinu elektrocentrály a podpoří rehabilitaci raněných

Dvě dodávky, které do Nadvirny pojedou, ale nebudou prázdné. Zaplní je dary od soukromých osob a Charity Krnov. „Jsou to hygienické a drogistické potřeby, hasicí přístroje nebo školní aktovky. Povezeme rovněž vybavení do nemocnice v Nadvirně, a to lůžkoviny a povlečení pro rehabilitační centrum, gynekologické vyšetřovací lůžko, ultrazvuk a další lékařské přístroje,“ upřesnila místostarostka Monika Dudová.

Cestou do Nadvirny Krnované navštíví také rehabilitační centrum ve Lvově, které pomáhá zraněným ve válce. „Po konzultaci s personálem jsme pro pacienty připravili zhruba čtyřicet balíčků s repelenty, vlhčenými ubrousky a sladkostmi,“ uzavřela Monika Dudová.

VIDEO: Na Ukrajinu dorazil hasičský vůz z Krnova. Místní TV odvysílala reportáž

V minulosti už Krnov pomohl Nadvirně například vybavit školní jídelnu, daroval jí vyřazený hasičský vůz s výsuvným žebříkem i humanitární pomoc pořízenou ze sbírky, kterou město vyhlásilo.

Krnov a Nadvirna jsou co do počtu obyvatel zhruba stejně velká města. Nadvirna, která leží poblíž Kyjeva, byla při ruské invazi masivně ostřelována hned v prvním týdnu března 2022. Stala se strategickým místem při dobývání ukrajinské metropole. Následně zde našly azyl tisíce uprchlíků z východních částí země, kde se bojuje.