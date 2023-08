/FOTOGALERIE/ Před 56 lety v Považských strojírnách vyrobili motocykl Jawa 20 Pionýr. Pincek neboli fichtl není jen technická rarita pro pamětníky. Osmnáctiletý Vašek Hradil z Krnova nasedl na legendárního Pionýra, aby s ním projel Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Řecko, Albánii, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko a Slovinsko. Na cestu se vydal úplně sám. Spolehl na svou znalost Pionýra, kterého by dokázal rozebrat a poskládat snad i poslepu.

Osmnáctiletý motorkář Vašek Hradil vyrazil na svém 56 let staré Jawě 20, tedy Pionýru, z Krnova do Turecka. | Foto: se svolením Václava Hradila

Na cestě ho potěšila nejen pohostinnost místních, ale také obrovské množství fanoušků, kteří sledovali jeho jízdu na facebookovém profilu Vašek Hradil. Cestu dlouhou 6 500 kilometrů urazil za 17 dní.

Pionýr jede pomalu, abyste se kochali krajinou

Jak se stane, aby se mladý člověk nadchl starou motorku? „Pionýr je pro mě zajímavý hlavně z technického hlediska. Motor bych klidně bez jakéhokoliv zázemí dokázal rozložit a složit třeba někde v poli. Je to už přece jen pamětník, takže jsem vezl s sebou spousty náhradních dílů, včetně záložního motoru. Vezl jsem si válec, pístní sadu, spojku, řetězy a spoustu dalších drobností, i různé stahováky,“ vysvětluje Václav Hradil s tím, že samozřejmě musel nejdřív získat představu, co taková dobrodružná výprava obnáší. Proto už dříve s kamarádem podnikli dvě dlouhé cesty na pionýru. Jedna vedla Polskem k Baltu, a druhá do Chorvatska a Itálie.

„K Pionýru jsem přišel tak, že mi ho jednou půjčil kamarád, a já hned věděl, že ho musím mít taky. Tak mě to chytlo, že jsem se rozhodl letos uskutečnit cestu do Turecka sám. Cestování na Pionýru je o tom, že si jedu pomalu a kochám se krajinou. Případné poruchy si téměř všechny zvládnu opravit v terénu. Mám rád Pionýra, ale hlavním motivem pro mě byla touha o poznání dalších zemí či lidí,“ uvedl Václav Hradil.

Na rovince byli oba spokojeni, motorkář i stroj

Když Václav hradil 15. července vyrazil z Krnova, byl přesvědčený, že má Pionýra perfektně vyladěného. Při první zastávce na benzince si ale všiml upadlého šroubku napínáku řetězu. Vezl všechno množné, ale šroub podle zákonů schválnosti samozřejmě neměl.

„Naštěstí kamarád Tomáš měl doma náhradní šroub, tak mi ho přivezl, abych mohl pokračovat. Na Slovensku se ode mě Tom odpojil. Poté jsem už brázdil klasické maďarské rovinky, které Pionýr opravdu miluje. Jeli jsem si pěkně kolem 55 kilometrů za hodinu a oba jsme byli spokojeni. Já i Pionýr. Nocleh jsem si našel ve slunečnicovém poli,“ uvedl Václav Hradil s tím, že další porucha byl prasklý nosič kanystru.

Nepotkal jsem špatné lidi, jen pohostinné

„Spousta lidí mě před Tureckem odrazovalo, že to není dobrý nápad jet tam sám. Že mě okradou, ublíží mi atd. Já se při pobytu v Turecku vždy cítil bezpečně. Nepotkal jsem žádné špatné lidi, jen ty milé a pohostinné. Budu na Turecko vzpomínat vždy v dobrém. Dobří i špatní lidé jsou po celém světě. Bohužel si nevyberete, koho zrovna potkáte,“ rekapituluje Václav Hradil své zkušenosti s tím, že se vyplatí natankovat levný benzin na poslední turecké benzince, protože v Řecku je skoro jednou tolik dražší.

Shodou okolností se Vašek Hradil pohyboval v oblasti Řecka a Turecka, zrovna když tam kulminovala vlna veder. Proto se rozhodl vynechat nejjižnější části Turecka a otočil se na zpáteční cestu o něco dříve, než bylo v plánu. Pak zase zažíval chladné noci a rána, kdy nevěděl, co si obléct dříve.

Všude dobře, nejlíp doma v Krnově

"Teď už je to domů do Krnova jen 80 kilometrů. Pionýru opět klesl výkon, ale už to dojedu. Naproti mi jel Roman z Dobrodruzi na Jawách. V Opavě se připojuje i David. Stavíme na kebab, první pořádné jídlo. Domů už jen pár kilometrů. Fichtl dál slábne. Dorážíme do Krnova! Zvládl jsem to. A taky jsem po všech projetých krajinách zjistil, že je všude dobře, doma nejlíp. Všem moc děkuji za jakoukoliv podporu, moc si toho vážím," popsal Vašek na svém Facebooku návrat do Krnova.

TURECKO 2023 Vaška Hradila



Jawa Pionýr z roku 1967

6402 km

17 dní

11 zemí

178 litrů benzinu

5,4 litru oleje

Průměrná spotřeba: 2,8l/100 km

Maximální nájezd za den: 501 km

Průměrný nájezd za den: 376 km

Maximální rychlost: 82km/h na volnoběh (jinak 74 km)

Průměrná rychlost: 45km/h

141 hodin v sedle pionýra

Konečná cena (čistě cesty Krnov Turecko a zpět): 8000 Kč

Bez jediné vážné poruchy

Václav Hradil na cestě zhubl dvě kila a získal nespočet zážitků na celý život.