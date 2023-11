Paní Mária Okapalová se narodila 24. listopadu 1923. Sté narozeniny slavila v rodinném domě své dcery v Krnově - Kostelci ve středu 29. listopadu. I v požehnaném věku jí dobře slouží oči, takže ráda čte. Jako dárek proto nesměly chybět knihy.

Stoletá Mária Okapalová z Třemešné - Rudíkov slavila sté narozeniny u své dcery v Krnově - Kostelci. | Foto: Městský úřad Krnov, se souhlasem

Mezi gratulanty nechyběl starosta Krnova Tomáš Hradil a další zástupci městského úřadu a Oblastní správy sociálního zabezpečení Bruntál.

Paní Mária Okapalová, která má tři děti, pět vnoučat a množství pravnoučat, do svých třiadvaceti let žila ve slovenské Turzovce, odkud se v roce 1946 vydala osídlovat české pohraničí a přestěhovala s rodinou do Rudíkov. „Změna to byla, ale pro člověka, který žil od mala v práci, tak ne velká. Mohli jsme si tenkrát vybrat dům nebo byt ve městě, ale brala jsem to chudobné, to bylo nejútulnější,“ zavzpomínala na své začátky v novém domově oslavenkyně.

Ve vzpomínkách pak pokračovala její dcera Jarmila Flašarová: „Maminka byla nejstarší ze šesti sourozenců, vždy se starala nejen o ně, ale i o hospodářství. V Rudíkovech měli také pole, zahradu a dobytek, kravičky se jmenovaly Malina a Brezaja. Těžce nesla, když jim to všechno během kolektivizace brali. Potom pracovala na polích pro JZD. Jezdily tam ale na brigádu dámičky z Ostravy, mamka vždy udělala největší kus. Dřela tak, jak byla zvyklá na svém, a ony se jí smály. A tak se jednoho dne rozhodla, že tam dělat nebude, a rozjela se do Krnova. Hned na nádraží se zeptala výpravčího, jestli by neměl pro ni práci a na dráze pak pracovala až do důchodu. Tehdy, v padesátých letech, nebyly ženy takové rázné a odbojné, jako jsou dnes, ale moje maminka byla. Nikdy se nedala.“

Z Rudíkov se o mnoho let později paní Okapalová přestěhovala do domu s pečovatelskou službou ve Městě Albrechticích a poslední necelé tři roky má trvalé bydliště v Krnově u své dcery.

Protože jí už pohybový aparát moc neslouží, zůstává doma, a pokud může, od rána do večera si čte. Jako dárek od města proto dostala knihy. „Oči má dobré. Takže přečte i pořádně tlusté knížky, naposledy třeba Bílou velrybu. Má také ráda cestopisné dokumenty, ale jinak se na televizi moc nedívá,“ řekla Jarmila Flašarová.

V Krnově v současnosti žijí tři osoby starší 100 let. Kromě paní Okapalové to je pan Karel Komínek, který oslavil sté narozeniny v krnovském domově pro seniory 1. listopadu, a paní Hildegarda Zebišová. Ta se narodila 10. 11. 1919 v Krnově a dnes žije rovněž v místním domově pro seniory.