Specifika tichého ohňostroje představil Martin Bodešinský ze Městského informačního a kulturního střediska. „Tato aktivita má sníženou hladinu hluku, ale nepočítejte s tím, že neuslyšíte žádnou ránu. Až tak dobře tiché ohňostroje ještě neumíme. Každopádně jsou vynechány hlasité petardy a efekty, které byly zaměřené jen na zvuk. Celkově bude mít ohňostroj sníženou hladinu hluku, ale jestli máte malé děti, připravte je na to, že rány uslyší. A pokud máte psy, raději s nimi běžte o kousek dál,“ uvedl Martin Bodešinský.

Pak se starostou a zaplněným náměstím odpočítal poslední vteřiny do rozsvícení stromku a odpálení tichého ohňostroje.

Vaše příspěvky můžete posílat na email vanoce@denik.cz. U každého příspěvku je nutné doplnit o vaše celé jméno a lokalitu, kde žijete. Například Bruntálsko. Děkujeme.

Kam vyrazit? Adventní a vánoční program na Krnovsku:

4. 12. od 15 hodin začíná program na krnovském náměstí. V 17 hodin dorazí Andělé na chůdách

4. 12. od 16 hodin Hokejový klub Krnov pořádá na kluzišti bruslení s čertem, Mikulášem a ukázkou hokejového tréninku

4. 12. od 18 hodin Adventní koncert na zámku Hošťálkovy

5. 12. v 16.30 hodin očekávají na krnovském náměstí příjezd Mikuláše

5. 12. krnovská soukromá Základní umělecká škola Drahomíra Malovaného v 17.30 hodin v koncertní síni sv. Ducha pořádá Mikulášský koncert s nadílkou

6. 12. na krnovském náměstí v 16 hodin začíná kulturní program. V 18 hodin zazpívá Country kavalerie

6. 12. od 16 hodin v koncertní síni sv. Ducha začíná Mikulášský koncert ZUŠ Krnov

7. 12. od 15 hodin začíná na krnovském náměstí taneční vystoupení Flash Šťastné a veselé, v 18 hodin vystoupí písničkář Voxel

8. 12. od 15 hodin zahájí program na krnovském náměstí Legato. V 18 hodin přijde na řadu Bohouš Josef a Burma

9. a 10. 12. Zahrada Flora Úvalno pořádá Adventní dílnu se stavěním krmítek pro ptáčky, vždy od 8 do 18 hodin

9. 12. v 15 hodin na krnovském náměstí začíná Vánoční setkání s Ilonou Redlovou. V 18 hodin začíná světelná show Kouzlo Vánoc

10. 12. Dětský sbor ZŠ Žižkova od 16 hodin vystupuje v krnovském evangelickém kostele

10. 12. v 15 hodin na krnovském náměstí zahájí program Janáčkovo brumendo. V 16.30 hraje Krnovanka a v 18 hodin Anna Julie Slováčková

11. 12. Vánoční koncert v koncertní síni sv. Ducha začíná v 19 hodin. Vystoupí Miroslav Beinhauer (klavír) a Pavla Radostová (zpěv)

11. 12. od 17 hodin v evangelickém kostele vystupuje dámský svor Legato, dětský sbor Smetanovy notičky a folklorní soubor Andante

13. 12. od 16.30 hodin začíná na Obecním úřadu Zátor Předvánoční pěvecký koncert ZUŠ Drahomíra Malovaného

16. 12. v 18 hodin začíná vánoční večírek v krnovské restauraci Barbara, hraje kapela Mosaz

16. 12. od 16 do 18 hodin budou v Krnově na náměstí u infocentra skauti předávat Betlémské světlo

16. 12. Městské divadlo Krnov v 15 hodin uvádí muzikálovou pohádku Lotrando a Zubejda

17. 12. od 16. hodin v evangelickém kostele začíná vánoční divadelní hra Loď naděje

17. 12. od 15 do 18 hodin Setkání s živými anděly v krnovské Zahradě smyslů

21. 12. od 17 hodin v evangelickém kostele zpívá dětský sbor Janáčkovo brumendo

22. 12. od 20 hodin v klubu Kofola začíná koncert Kateřiny Marie Tiché Bandjeez

24. 12. od 14 hodin Vánoční pohádka v krnovském kině Mír

25. 12. od 20 hodin začíná Vánoční besídka v klubu Kofola

26. 12. od 20 hodin Vánoční besídka II a olddies party v klubu Kofola

28. 12. od 19 hodin Česká mše vánoční v koncertní síni sv. Ducha