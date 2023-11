Liesl Herbstová hrála za Rakousko i Československo

Tenisová kariéra Liesl Herbstové začala nabírat obrátky v roce 1930, když se ve věku 27 let stala mistryní Rakouska. Oslnivé výkony předváděla na turnajích nejen v Rakousku a Československu, ale také v Jugoslávii, Polsku, Maďarsku, Francii, Švýcarsku, Řecku, Německu a v Egyptě.

Ve Vídni, kde trénovala, byla sportovní celebritou prvního řádu. Její manžel David Herbst byl v letech 1928 až 1938 prezidentem slavného židovského sportovního klubu Hakoah Vídeň.

Na mezinárodních zápasech obvykle reprezentovala předválečné Rakousko. Za Československo hrála tenis například ve Wimbledonu ve dvouhře v roce 1939. V době narození Liesl Herbstové byl Krnov město rakouského Slezska, což zamotalo hlavu sportovním historikům i jejím potomkům.

Dceři Dorrit bylo třináct let, když v roce 1939 se svou matkou Liesl za dramatických okolností prchaly před nacisty z Rakouska do Londýna. Dorrit soutěžila ve dvouhře žen ve Wimbledonu v letech 1946, 1947 a 1948.

Vnučka píše o tenisu i hrůzách holocaustu

Vnučka Liesl Herbstové připomíná ve své knize kromě slavných tenisových turnajů také tragické osudy příbuzných, kteří kvůli svému židovskému původu zahynuli v koncentračních a pracovních táborech. Tenistka Liesl Herbstová se narodila v Krnově v listopadu 1903 jako dcera Leo Westreicha a Felice Westreichové.Zdroj: se souhlasem Spolku u synagogy

"Myslím, že moje babička si nikdy neodpustila, že neudělala víc, aby přesvědčila svou rodinu, aby s nimi přijela do Londýna. Tak začala vina přeživších, která, jak si nyní uvědomuji, přetrvávala po generace,“ uvedla v jednom rozhovoru autorka knihy Felice Hardy, která zaznamenala příběh své babičky pro budoucí generace.

Kniha není jen o tenise a holocaustu, ale také hledání vlastní identity Felice Hardy.

Liesl Herbstová hrávala tenis až do šedesáti let, kdy se její hlavní sportovní disciplínou stal golf. Až do sedmdesátky jezdila lyžovat do Alp, kde se zúčastňovala amatérských závodů. Život tomu chtěl, že přežila svou dceru Dorrit, která zesnula v roce 1978. Liesl Herbstová zemřela v Londýně 25. února 1990.