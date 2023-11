Cenu sympatie si z Taneční a hudební přehlídky v Krnově odvezla skupina Royal Angels z Centra inkluze v Budišově nad Budišovkou. V tomto souboru už přes rok tančí také Natálka, která se stala obětí žhářů při útoku na dům její rodiny ve Vítkově.

Taneční přehlídka v Krnově 27. října 2023 | Video: František Kuba

Z tance dívčí skupiny Royal Angels vyzařuje pozitivní energie, týmová sehranost a radost z hudby i pohybu. Jen ortézy na rukou jedné z tanečnic prozrazují, že sympatická dívka musela zvládnout víc než stovku těžkých operací.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Maják je sociální služba Armády spásy v Krnově. Maják uspořádal tradiční Taneční a hudební přehlídku ve Střeleckém domě.

Vystoupilo na ní osm souborů z celého Moravskoslezského kraje, které předvedly spoustu nápaditých choreografií. Většinou šlo o soubory, které působí při NZDM.

Natálka v klipu Život je krásný dar

Natálka miluje hudbu a tanec stejně jako všechny její vrstevnice v souboru Royal Angels. Nedávno si jejího pohybového talentu všiml romský hudebník Milan Kroka a požádal Natálku o spolupráci na svém novém klipu.

Smutné oči a trvalá bolest. Popálená Natálka bojuje

„Rozhodl jsem se udělat takovou optimistickou píseň, která by ukázala, že Natálka je přes všechno, co zažila, normální holka, jež ráda tančí a zpívá. Oba jsme si, myslím, natáčení klipu užili, proběhlo to v takové pohodové atmosféře plné radosti a legrace,“ řekl pro zpravodajský server romea.cz Milan Kroka s tím, že vzhledem k životnímu příběhu Natálky to byla spolupráce velmi emotivní.

NATÁLKA - ŽIVOT JE KRÁSNÝ DAR ( autor M.Kroka ) - YouTube

