Projekt Setkání s absolventy představil středoškolským studentům 13 zajímavých osobností, které ještě před pár lety seděly ve stejných lavicích jako oni.

Z medailonků si studenti mohli vybrat, zda navštíví přednášku pilota, podnikatele v marketingu, specialistů na cestovní ruch, budoucí novinářky, baristky, účetní, leteckého inženýra nebo odbornice na Japonsko.

ZNÁMKY A VYSVĚDČENÍ NEJSOU VŠECHNO

Krnovskou školou prošla také moderátorka rádia Orion Evelína Švrčková, která si studenty okamžitě získala svou bezprostředností, humorem a nabroušeným jazykem.

Prozradila, že maturitu dělala jen kvůli rodičům, a na škole měla raději flámování s kamarády Pod obrazem a v nádražce, než učení. Přesto se v životě neztratila. Skvělou práci snů v rádiu našla díky své výřečnosti a ne kvůli známkám na vysvědčení.

MOTIVAČNÍ PŘÍBĚHY

„Absolventi se věnovali studentům tři vyučovací hodiny, takže si mohli vybrat a poslechnout tři příběhy. Zadání bylo takové, aby jejich vyprávění bylo motivační. V podtextu projektu stojí, že po absolvování naší školy mohou dělat cokoliv: právníka, pilota, letušku, účetní, novinářku, a třeba i moderátorku v rádiu,“ představila projekt za organizační tým Zina Dvořáková z krnovské školy dopravy a cestovního ruchu.

ŠANCE, KTERÉ DOKÁZALI ZÚROČIT

Řada absolventů studovala a pracovala v zahraničí, takže mohli studentům předat praktické zkušenosti, jak si podat přihlášku a žádat o stipendium, jak hledat brigádu nebo co obnáší splácet půjčku na studium.

Většina absolventů má pozoruhodné cestovatelské zážitky. Ti starší už také disponují zkušeností s životní etapou, kdy cestovatel světoběžník pocítí potřebu usadit se, založit rodinu, postavit dům a zapustit kořeny.

„Studenti díky tomuto projektu získají nejen přehled, jaké možnosti je čekají po maturitě, ale také motivaci, jak generace před nimi tytéž šance dokázala zúročit. Není to nábor do jakých škol si mají dát přihlášku. Spíš neformální povídání o studování, cestování, práci a hledání svého místa, které si každý student musí přebrat sám,“ doplnila Zina Dvořáková.

DÍKY ZA VŠE, ALE KRNOV NENÍ PRO NÁS

Kromě přednášek zde byla příležitost pro často až dojemná setkání spolužáků a bývalých žáků se svými kantory. Byl to návrat ve vzpomínkách do starých dobrých školních lavic i předávání informací, kdo ze spolužáků je ženatý, kdo rozvedený a kdo má kolik dětí.

V pozadí ale rezonovala i nepříznivá zpráva pro Krnov. Po čtyřech letech společně strávených na krnovské škole se všichni talentovaní absolventi rozprchli do světa, nastartovali slibné kariéry, prosadili se ve svých oborech, získali doma i v zahraničí spoustu zkušeností a kontaktů, ale o návratu do Krnova téměř nikdo z nich neuvažuje.

Snad jen ve vzpomínkách, nebo krátce, až jim přijde pozvánka na příští ročník projektového dne Setkání s absolventy.

„Díky za to, co jste dělali tehdy pro nás. Myslím si, že z toho všichni stále těžíme, a že pro většinu z nás, co si Krnovem prošla, to byl inspirativní začátek životního putování. Určitě vás rád zase brzy uvidím. Ozvěte se, až budete někdy v Praze,“ napsal krnovským pedagogům jeden z absolventů.