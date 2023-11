Město Krnov coby zřizovatel oznámilo, že z důvodu celodenní výstražné stávky vyhlášené školskými odbory bude v pondělí 27. listopadu omezen provoz v krnovských mateřských a základních školách i ve školních jídelnách. Přidá se také většina středních škol.

„Vedení jednotlivých škol a školských zařízení oznámila, zda a jakým způsobem se zaměstnanci do stávky zapojí, a zároveň informovala své žáky i zákonné zástupce,“ uvedla Lenka Kumarci, vedoucí oddělení školství a zdravotnictví krnovské radnice.

Stávka učitelů bude masivní. Podpoří ji nejméně polovina škol, vznikla i petice

Do středy 22. listopadu oznámilo uzavření v souvislosti se stávkou vedení všech mateřských škol v Krnově. Přestože se některé do stávky nezapojí, budou uzavřeny z důvodu stávky školní jídelny. Ta totiž zajišťuje rozvoz stravy do těchto mateřských škol.

Zavřena bude také většina základních škol, s výjimkou ZŠ Smetanův okruh, kde bude zajištěna výuka pro žáky 1. stupně a provoz školní družiny ve zkráceném režimu.