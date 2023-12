„Všichni tehdy věděli o Václavových zdravotních problémech. Když se pak objevila Půlnoční, Václavovi fandili a obdivovali ho za všechno, co musel překonat, než se znovu postavil za mikrofon. Proto taky Půlnoční působí sama o sobě jako vánoční zázrak. Z nenápadné písničky, která měla sloužit pouze k propagaci filmu Alois Nebel, se stal megahit, který dokázal oslovit publikum napříč všemi generacemi. To poselství Vánoc a zázraku dobrého konce se nese nejen v písni, ale i v životním příběhu samotného interpreta,“ vysvětluje spisovatel Pavel Hénik, podle kterého posluchače oslovila především autenticita Václava Neckáře.

Pavel Hénik o víkendu přijel do rodného Krnova popřát svým blízkým k Vánocům. Při této příležitosti se ho Deník zeptal, co se mu honí hlavou, když z rádia slyší právě tuto písničku.

V adventním a vánočním čase určitě stojí za to zmínit hit Půlnoční. Před dvaceti lety Václava Neckáře postihla těžká nemoc, takže se musel znovu učit mluvit a zpívat. Na čas téměř upadl do zapomnění, ale po letech se právě díky Půlnoční znovu vrátil na výsluní a navíc si získal srdce posluchačů, kteří jsou o tři generace mladší.

Velká výpravná monografie má přes dvě stovky stran, ale Neckářův bohatý život by vydal na několik takových knížek. Co z něj vybrat?

Sami se nestačili divit, když se jakoby mimoděk propojil filmový příběh s vánoční atmosférou s comebackem legendárního zpěváka.

S nápadem natočit hudební klip s vánoční písní přišel producent filmu Pavel Strnad. „Nechtěli běžný soundtrack pouze s ukázkami z filmu, ale plnohodnotný hudební klip, který by pomohl nalákat lidi do kina, který má vánoční náladu, retro nádech a šťastný konec.

Jak už to v takových případech bývá, pomohla velká náhoda. Jaromír Švejdík napsal Půlnoční a příležitostně ji hrál ještě před tím, než se zrodil nápad oslovit Václava Neckáře.

Tisková konference u příležitosti 80. narozenin Václava Neckáře:

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„Hledala se ústřední píseň, kterou by zpíval interpret z doby, kdy se odehrává filmový příběh. Ale tvůrci nechtěli dobový song, s jakými filmaři pracují třeba v Pelíšcích, nýbrž hledali novou autorskou píseň, kterou by nazpíval někdo, jehož hlas máme všichni naposlouchaný. Přestože Půlnoční nebyla psaná Vaškovi Neckářovi na míru, úžasně mu sedla,“ popsal Pavel Hénik vznik Půlnoční, kterou Akademie populární hudby ocenila dvěma Anděly za nejlepší skladbu a videoklip.

Půlnoční trhala rekordy na Youtube, Neckář na ni téměř zapomněl

„Když Půlnoční vypustili na Youtube, zrodilo se z toho doslova virální video a začaly mu naskakovat statisíce shlédnutí. Než se písnička poprvé uvedla, Václav už na ni skoro zapomněl. Když mu potom volali, jaký má video úspěch, nestačil se divit. A nebyl sám. Všichni si mysleli, že nahráli pouze písničku pro propagaci filmu a vůbec nikdo nečekal, že se z ní stane takový hit a z Václava Neckáře udělá megahvězdu, jakou byl na konci šedesátých let,“ doplnil Hénik.

Připomenul, že Václav Neckář kromě Půlnoční nahrál také celé vánočních album s názvem Mezi svými, na kterém spolupracovali různí autoři, kteří pro tuto příležitost pro Václava napsali písně s vánoční tematikou.

Neckářův hlas a filmy patří k Vánocům

A co koupí svým blízkým na Vánoce sám Pavel Hénik? „Jsou to asi první Vánoce v mém životě, kdy nemám problém s vymýšlením dárků. Všichni letos ode mě dostanou pod stromeček právě Václava Neckáře. Překvapilo mě, kolik lidí mi řeklo: to koupím svým rodičům pod stromeček. Jiní knihu chtějí pořídit dětem, které znají Vaška z pohádky Šíleně smutná princezna. Mám radost, že kniha lidem působí radost. Vánoce jsou hlavně o radosti ale také o tradicích. A u nás máme už několik let hezkou tradici, že k vánočním svátkům patří i to, že se z rádia line hlas Vaška Neckáře,“ uzavřel Pavel Hénik.