Sportovní hala v Petrovické ulici v Krnově byla před devadesáti lety postavena podle projektu slavného krnovského rodáka, architekta Leopolda Bauera. Dnes ji známe jako Sokolovnu. Rekonstrukce této nejvýznamnější krnovské památky byla právě zahájena.

Krnovská sokolovna před rekonstrukcí | Video: František Kuba

Ve středu 25. října došlo k předání staveniště zhotoviteli, jímž je firma Agist. Ta Sokolovnu kompletně opraví do dvaceti měsíců, tedy do poloviny roku 2025. Podle smlouvy bude rekonstrukce stát 51,5 milionu korun.

Co firmu nyní čeká, prozradil její jednatel Jan Hojgr: „Provedeme detailní prohlídku budovy a její odpojení od všech sítí, tedy elektro rozvodů, vody a podobně, aby mohly začít stavební práce. Současně bude vybudováno zařízení staveniště. Ze stavebních prací plánujeme jako první provést celkové statické zajištění budovy, bourací práce a bude také probíhat příprava výroby atypických artefaktů, jako jsou dřevěná okna nebo dveře. Co vše stihneme do konce letošního roku, bude závislé na počasí. V současné době se dostáváme do zimního období, a to má podstatný vliv na provedení stavebních prací.“

Jelikož se na Sokolovnu vztahuje památková ochrana, zástupci zhotovitele vyzvou zástupce památkové péče k prohlídce objektu a stanovení potřebných průzkumných prací. „Jejich požadavky pak budou zapracovány do harmonogramu výstavby,“ doplnil Jan Hojgr.

K celkové opravě objektu, který je výrazně poznamenán pozdějšími úpravami, město přistoupilo kvůli jeho špatnému technickému stavu. „Rekonstrukce zachová původní účel stavby i její základní dispoziční řešení a konstrukci, pozdější novodobé části budou odstraněny,“ řekl Pavel Andrle z odboru investic a správy majetku krnovské radnice.

Modernistická železobetonová sportovní hala s venkovními terasami je obdivuhodně zachovalá. Byla postavena v letech 1932 až 1933 a slavnostně otevřena 19. 11. 1933. Stavba zaujme motivy inspirovanými estetikou velkých lodí. Jsou to například trubková zábradlí, otevřená schodiště a malá okénka v zaoblené zdi.

Přízemí zaujímá malý sál se zázemím, v patře se nachází velký sál.

Objekt je jedinečný v tom, že převážná většina prvků a konstrukčních detailů se zachovala v původní podobě. Ať už se jedná o dřevěné prosklené příčky, kovové boční schodiště, podlahy z litého teraca nebo unikátní krov, jehož základ tvoří železobetonová konstrukce kombinovaná s klasickými dřevěnými prvky. Autenticitu umocňuje i zabudované původní tělocvičné nářadí – kruhy nebo šplhadla.