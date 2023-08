Jeho kašnu už značně poškodil zub řasu. Do doby, než skončí opravy kašny a bude zde nainstalovaná nová vodoinstalace i elektroinstalace, bude krnovský Neptun uložený na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho poškození. Opravu kašny za 2,5 milionu korun realizuje krnovská firma Agist. Termín dokončení opravy je ve smlouvě stanoven na 20. října letošního roku.

Už v červenci zde proběhla demontáž základních prvků Neptunovy kašny. „Obruba bude očištěna od zbytků betonu a poté na jiném místě zase složena. Důvodem je zjistit přesný obrys kašny pro šablonu vany, protože současná není úplně souměrná a stěna vany má nyní v různých částech kašny jinou vzdálenost od hrany obruby. Po zhotovení šablony budou obruby vyspraveny a uloženy na bezpečném místě až do doby opětovné instalace na vanu kašny,“ uvedl Pavel Švestka z odboru investic a správy majetku krnovské radnice s tím, že po demontáži obrub a sochy Neptuna bude následovat bourání staré vany a výstavba nové.

K opravě kašny město přistoupilo zejména kvůli problémům se zastaralou technologií. „Technologii dodá firma Lentus Agilis, která servisuje i ostatní krnovské kašny.

„Provozovatel kašen, kterým jsou Technické služby Krnov, s ní má dobré zkušenosti, proto netrváme na tom, aby firma, která vyhrála zadávací řízení na opravu kašny, hledala jiného subdodavatele,“ uvedl Pavel Švestka z odboru investic a správy majetku. Nová vodoinstalace i elektroinstalace je potřebná jednak pro čerpadlo, tak pro osvětlení do kašny.

Současná socha Neptuna je novodobá kopie té původní. Práce spojené s čištěním Neptuna proběhnou až v závěru, po montáži sochy zpět na podstavec v kašně.

Neptunova kašna v podobě kvadrilobu z roku 1750 byla původně umístěna v zámecké zahradě ve Slezských Rudolticích. Pořídil si ji rozmařilý hrabě Albert Hodic. Když se dostal do finančních problémů, Neptun ze Slezských Rudoltic byl prodán do Krnova v rámci umoření dluhů.

Do Krnova byla Neptunova socha přenesena v roce 1818. Na počátku 20. století byla umístěna na krnovském náměstí, poté došlo k jejímu přesunu do Smetanových sadů ke Švédské zdi.

Protože byl ale Neptun vážně poničen vandaly a v materiálu se začaly objevovat trhliny, musel být v roce 1995 navždy umístěn do interiéru se stálou vlhkostí a teplotou. Nejdříve putoval do vestibulu Základní školy na Dvořákově okruhu, později do Základní školy na Smetanově okruhu.

V roce 2004 si Neptuna odvezl do svého ateliéru akademický sochař Jan Gajda z Nové Vsi u Ostravy, který sochu zrestauroval a současně vytvořil také její kopii. Od roku 2006 je originál barokní sochy Neptuna umístěn v Domě Evropy na Hlavním náměstí. Kopie z umělého kamene, která lépe odolává povětrnostním vlivům a také atakům vandalů, byla do kašny umístěna v polovině roku 2007.