/FOTOGALERIE, VIDEO/ Mrzne celý den. Proč jezdit za lyžovačkou na hory, když čerstvá sněhová nadílka leží také v nížinách a ve městech? Když se Arnošt Tuma z Krnova ráno podíval z okna, neodolal. Nasadil běžky a vyrazil na procházku krnovskými parky a ulicemi.

Zimní počasí a sníh v Krnově. Leden 2024 | Video: František Kuba

„Nejsem typický lyžař, co běžkuje celou zimu. Běžky spíš jen tak rekreačně zkouším. Co se týče sportu, dřív jsem hlavně hrával fotbal. Když jsem se ale podíval na tu bílou krásu v krnovských ulicích, tak jsem prostě neodolal a šel pro běžky. Kolikrát do roka se naskytne taková příležitost, že můžete projet celý Krnov na běžkách?“ zamýšlí se pětašedesátiletý Arnošt Tuma.

Zimní sezona v Jeseníkách začíná. Přinášíme přehled novinek a ceny skipasů

Zatímco běžkaři si aktuální počasí pochvalují, v horských lyžařských centrech s lanovkami a vleky čekají, zda lyžaře neodradí předpověď silných mrazů.

Při teplotách deset stupňů pod nulou ani dobře navlečený sjezdař nebo snowboarďák nevydrží na svahu moc dlouho. Navíc cestou do hor číhají na silnicích sněhové jazyky.

Kde jsou sypače? Zima udeřila i na Moravě a Slezsku, silnice by měly být sjízdné

Řidiči v těchto dnech mají spoustu práce se škrábáním námrazy a ztvrdlého sněhu z autoskel. Majitelé nemovitostí mají stále po ruce hrabla na údržbu chodníků.

Fanoušci ornitologie si zase pochvalují, kolik ptačích druhů mohou v těchto dnech pozorovat na krmítku hned za oknem.