Shání dobrovolníky na roznos letáků do domácností.

"Vážení dobrovolníci, jménem odboru sociálního MěÚ Krnov, který v těchto dnech zajišťuje pomoc osamělým osobám, vás žádám o pomoc s distribucí letáků s důležitými informacemi. Včera a dnes se nabídka šířila prostřednictvím internetu, sociálních sítí a SMS zpráv. My však potřebujeme informací pokrýt celé území Krnova, aby se tak dostaly i do domácností osob, které nepoužívají elektronické vymoženosti dnešní doby, tedy zejména k seniorům," uvedl Fojtík s tím, že během čtvrtku 19. 3. a pátku 20. 3. budou pracovníci úřadu roznášet do schránek na 10 000 letáků.

"Bez pomoci dobrovolníků z řad občanů to nejsme schopni za dva dny zvládnout, proto potřebujeme vaši pomoc. Dobrovolníci, kteří by nám byli ochotni pomoci, v dohodnutou dobu převezmou určené množství letáků. Bude to kolem 200 kusů na osobu. K nim také seznam ulic, kde je třeba je roznést," popsal Fojtík, jak budou dobrovolní listonoši fungovat.

Pokud byste byli ochotni pomoci, napište na e-mail socialka@mukrnov.cz.