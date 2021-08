Rozhledna na Cvilíně byla víc než rok uzavřená kvůli generální opravě. Došlo k celkovému posílení statiky. Novotou září vnitřní dřevěné schodiště, venkovní kamenné schodiště, pochůzné plochy, ochoz s cimbuřím i balkony.

Kamery na rozhledně

Opravená rozhledna se otevře do dvou týdnů. Už dnes se můžeme podívat, jak vypadá Krnov z nejvyššího místa rozhledny. Kamery přenášejí obraz živě ve FULL-HD kvalitě.

TADY SE MŮŽETE PODÍVAT NA ROZHLED PO KRNOVĚ A OKOLÍ

„Jedna kamera je statická a směřuje na Petrův rybník a průmyslovou zónu. Druhá nabízí pohled na město, je otočná a má dvacetinásobný zoom, prozatím provoz testujeme,“ upřesnil Nikolas Bazakas z oddělení informatiky krnovské radnice.

Co obnovit a co už ne?

Za této situace starosta Krnova rozvířil debatu, zda by si rozhledna zasloužila obnovení původní věžičky (viz fotogalerie níže).

Měla by mít rozhledna na Cvilíně původní věžičku? Hlasujte v anketě pod článkem.

Ta byla zničena v roce 1945, takže dnešní Krnované ji znají už jen z černobílých fotografií (viz fotogalerie níže). Nabízí se tři možnosti. Ponechat rozhlednu tak jak je, postavit věžičku znovu podle původního projektu architekta Ernsta Latzela nebo vyzvat současné architekty, aby navrhli, čím rozhlednu doplnit.

Starosta vnímá ztracenou věžičku v kontextu dalších zaniklých památek. „Myslím si, že bychom měli mít k historii našeho města úctu, starat se o krásné stavby, které nám jeho předváleční budovatelé zanechali a pokoušet se hledat nové, smysluplné využití hodnotným, ale zchátralým budovám. To ale neznamená, že bychom se měli vracet k něčemu, co už tady není. Proč obnovovat hrad Šelenburk, původní domy v centru města, sochu císaře Františka Josefa I. na náměstí nebo třeba věžičku na rozhledně? Autoři staveb žili před více než stoletím, pracovali v úplně jiné době pro úplně jiné obyvatele,“ shrnul starosta Hradil výchozí situaci.

FOTO: Takto vypadala oprava:

V České republice najdeme zdařilé příkaldy moderní architektury zasazené v památkově chráněných objektech. Proč to nezkusit i na Cvilíně? „Pojďme najít dostatek sebevědomí a navrhnout naší rozhledně věžičku novou. Co vy na to?,“ napsal starosta na svém facebooku a vyzval Krnovany k diskusi.

Vzápětí ještě upřesnil: „Rozhlednu jsme opravili, neskutečně prokoukla a můžeme na ni být hrdí bez ohledu na to, zda budeme věžičku dostavovat či nikoliv. Téma jsem otevřel spíš proto, že se mě na to někteří z vás ptali. Určitě ne proto, že bychom měli horlivě připravovat nový projekt,“ upozornil Hradil veřejnost, že se nejedná o plánování, ale o nezávaznou diskusi.

Rozhledna na Cvilíně měla věžičku v letech 1903 až 1945. Tehdy se ještě chodilo na výlety v kravatě. Má smysl postavit na rozhledně její přesnou kopii?Zdroj: archiv Františka Kuby

Názory se rozcházejí

Některým diskutujícím by se zamlouvala minimalistická, prosklená, z dálky skoro neviditelná věžička, která by umožnila luxusní výhled všemi směry. Jiní naopak varovali před „moderním paskvilem“, který by památku zohyzdil a znehodnotil.

Objevily se také názory, že ztracená věžička patří do historie, a ne do současnosti. Mezi Krnovany není téměř nikdo, kdo by si věžičku pamatoval, takže nikomu nechybí. Knované neteskní po dávné podobě Cvilína, kterou nezažili.

Našli se ale také fanoušci historie, kteří by uvítali obnovu věžičky, která tvořila nápaditý „apendix“ válcovité věže. Často také zaznívaly obavy technického rázu. Věžička mimo osu rozhledny bude stavbu zatěžovat nerovnoměrně, což se v budoucnu může stát zdrojem problémů.

„Pro mě osobně zazněly některé tak silné argumenty, že s odstupem nemůžu říct, že bych si pořád stál za svým,“ uzavřel starosta Hradil zajímavou debatu s tím, že opravená rozhledna neskutečně prokoukla a Krnované na ni mohou být hrdí bez ohledu na to, zda se bude věžička dostavovat nebo ne.