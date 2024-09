Dva dny poté, co do Krnova vtrhla povodňová vlna z řek Opavy a Opavice, už voda konečně opadla. A začalo sčítání škod. Ty přesáhnou podle krnovského starosty Tomáše Hradila přímo ve městě určitě miliardu korun.

„Voda ustoupila a v podstatě celý Krnov je průjezdný, s výjimkou některých lokalit. Aktuálně řešíme distribuci základních potravin, hygienických potřeb a prostředků pro úklid těm, kteří to potřebují,“ řekl v úterý starosta Tomáš Hradil.

Město řeší spoustu problémů. ČEZ postupně obnovuje dodávky elektřiny, ale potrvá to ještě několik dnů, než bude mít energii celé město.

Vedení města aktuálně pracuje na zprovoznění alespoň některých škol a školek. „Jde o zařízení, která byla vodou co nejméně postižená. Nejde ani tak o plnohodnotné vyučování, ale potřebujeme zprovoznit co nejdříve alespoň některá školská zařízení, kam by mohli dát své děti lidé z nejpotřebnějších profesí, jako jsou třeba lékaři nebo zdravotní sestry či hasiči,“ vysvětlil starosta Hradil.

Až do odvolání jsou ale zatím školy a školky uzavřené.

Po několika dnech odstávky přestane být město zcela odříznuté od světa. České dráhy částečně obnovují provoz na páteřní lince z Olomouce přes Bruntál, Krnov a Opavu do Ostravy. „Na trati Olomouc – Krnov budou v provozu autobusy v úseku Moravský Beroun – Bruntál a zpět. Na trati Opava – Krnov pak bude od dnešního (úterý, pozn. red.) odpoledne zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Krnov a Opava východ,“ uvedl mluvčí Českých drah Filip Medelský.