Na několika místech jsou přistavené cisterny s pitnou vodou. Správa státních hmotných rezerv poslala do Krnova šest velkých kontejnerových cisteren na pitnou vodu, které jsou rozmístěné po městě. Konkrétně na Hlavním náměstí, na parkovišti u Billy, v Kostelci u tělocvičny, v Chářovské ulici u vjezdu do Pegy a také v Hlubčické ulici Na Špici. Jedna cisterna je určená po nemocnici.

„Pokud někde voda z vodovodu teče, tak není pitná, a to ani po převaření,“ varuje město na svém facebookovém profilu.

Zatopená rozvodna

Velkým problémem je, že město je prakticky bez elektřiny. „V terénu máme všechny poruchové čety i smluvní dodavatelské firmy, abychom obnovili dodávky co nejdříve. V některých oblastech to ale nebude jednoduché, například v Krnově nebo v Bohumíně-Pudlově máme zatopenou rozvodnu, do některých lokalit, zejména na Krnovsku, Bruntálsku, Opavsku a Ostravsku, jsme se kvůli vysoké vodě zatím vůbec nedostali,“ sdělil v pondělí dopoledne mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

„V noci do města dorazil konvoj, který přivezl také elektrocentrálu určenou pro místní nemocnici,“ uvedl hejtman kraje Josef Bělica po dopoledním zasedání krizového štábu.

Příjezd konvoje hasičských aut s pomocí do Krnova:

Kromě toho konvoj hasičských aut, která jsou schopná projet i větší vodou, přivezl balenou pitnou vodu, hygienické potřeby a základní potraviny.

Bez mobilů

Celé město je také bez mobilního připojení. Jeden z operátorů ale slíbil co nejdříve obnovit alespoň základní provoz jedné z místních stanic.

Město zřídilo dobíjecí místa pro mobilní telefony, a to u bočního vchodu do budovy radnice za vývěskou. Mobily si mohou lidé přijít dobít v pondělí do 19 hodin a v úterý od 8 do 19 hodin.

V okolí radnice je možné také využít wi-fi zdarma, stejně jako kolem firmy TKC system.

Nejezdí busy ani vlaky

V celém městě a jeho okolí nefunguje žádná veřejná doprava. Nejezdí vlaky, příměstské autobusy ani městská hromadná doprava, a to až do odvolání.

V Krnově poskytuje psychosociální pomoc intervenční tým Policie České republiky. Sídlí na Základní škole Janáčkovo náměstí, telefonní číslo je 724 895 272.

Radnice zároveň vyzývá občany, aby nejezdili do centra, protože ulice jsou neprůjezdné.

Odpad z úklidu by lidé měli vynášet před dům tak, aby neblokoval ulice. Průběžně ho budou svážet technické služby.

Prosba o pomoc

Nejen Krnov, ale i okolní obce akutně potřebují balenou vodu, pečivo a další potraviny nebo úklidové prostředky. Přímo v Krnově je možné je donést do Městské kavárny na Hlavním náměstí.

Na žádost o pomoc z Krnova už zareagoval Rýmařov. Ten organizuje humanitární sbírku pro zaplavené Krnovsko. Lidé mohou nosit balenou vodu, potraviny, jako jsou hotová jídla, konzervy a trvanlivé potraviny, čisticí prostředky a náčiní, případně powerbanky do hasičské zbrojnice v Palackého ulici.

Potřebné věci je možné donést během úterka od 6 do 16 hodin. Hasiči se pak postarají o jejich odvoz do povodní postižených oblastí.