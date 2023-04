Krnované to mají do nového Dina v polských Branicích pár kilometrů. Parkoviště je permanentně přehlídkou českých aut. Polské prodavačky si s češtinou bez problémů poradí. Zákazníků s platebními kartami českých bank se ptají, zda chtějí k nákupu účtenku v korunách nebo ve zlotých.

Nová prodejna Dino v polských Banicích leží kousek od Krnova. | Video: František Kuba

Co je to vlastně Dino? Nejrychleji rostoucí řetězec supermarketů v Polsku, který živelně expanduje nejen do měst, ale také do velmi malých obcí, kde dosud nikdy žádné obchodní řetězce nebyly.

Pro obyvatele pohraničí je snadné čelit drahým potravinám v českých obchodech. Díky silné koruně už řadu let vyráží na levné nákupy do polských Lidlů, Kauflandů nebo Biedronek (Berušek). Kromě těchto tradičních hypermarketů, které Češi i Poláci už dobře znají, se nyní v Polsku objevil nový fenomén: řetězec Dino.

Dino expanduje rychlostí jedna prodejna denně

Jen od ledna do března letošního roku otevřela společnost Dino v Polsku 54 nových prodejen. Loni průměrně otevírala jeden nový hypermarket denně.

Aktuálně už v Polsku funguje na 2210 obchodů Dino. Michał Krauze z představenstva Dino Polska oznámil, že loni společnost investovala do rozvoje 1,4 miliardy zlotých, což je sedm miliard korun. Značná část těchto investic směřovala do Opolského vojvodství na česko-polských hranicích, kde vzniklo na 80 obchodů pod hlavičkou Dino.

Spokojení zákazníci z obou stran hranice

Starostové malých polských obcí si pochvalují, že místní už nemusí za nákupy do velkých měst. Počet českých aut na parkovištích často převyšuje počet aut s polskými espézetkami, takže je zřejmé, že spokojení zákazníci žijí na obou stranách hranice.

Naopak majitelé zavedených obchodů v Česku i Polsku jsou nešťastní z tak masivní konkurence.

Polští politici jen krčí rameny: tak funguje tržní prostředí. Pro polské patrioty je při nákupech důležité, že Dino je polský řetězec a vytvořené zisky zůstanou v zemi.

Platit kartou ve zlotých nebo v korunách? Co je výhodnější?

Při nákupu v Dinu je pro české zákazníky důležité vědět, co odpoví prodavačce na otázku: „Chcete platit kartou ve zlotých, nebo v korunách?“

Pavel Kuča z Krnova pracuje jako turistický průvodce a často jezdí do Polska, takže umí zákazníkům poradit. „Platba ve zlotých za nákup v Dinu je pro české zákazníky výhodnější. V tomto případě totiž Dino musí akceptovat kurs zlotého a koruny, který určila vaše česká banka, co vám vydala kartu. Pokud zvolíte možnost zaplatit polský nákup v korunách, hlavní výhoda je v tom, že okamžitě vidíte ceny zboží v měně, na kterou jste zvyklí. Jinak ale musíte počítat s tím, že přepočet proběhl v kurzu, jaký si stanovil obchodní řetězec. Dino v tomto případě vůči českému zákazníkovi vystupuje jako směnárna, která se řídí svým vlastním kurzem zlotý-koruna,“ vysvětlil problematiku Pavel Kuča s tím, že rozdíly nejsou velké a významněji se projeví až u dražších nákupů.