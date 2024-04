Dodala, že druhý návrh se dočká naplnění „nad plán“ jeho autorky Jany Glosové. Navrhovatelka totiž předložila požadavek na umístění sedmi kusů krmítek, a to na Sídlišti Pod Cvilínem u bloků H a D, u řeckého památníku a Rákosníčkova hřiště, v ulicích Hlubčická a Dobrovského a na náměstí Míru.

„Jedná se o mural nazvaný Strážkyně, kdy by měla vzniknout malba na štítové stěně bytového domu na náměstí Hrdinů 10, a projekt nazvaný Ptáčkodlab, jenž počítá s rozmístěním krmítek v různých lokalitách Krnova,“ přibližuje referentka ekonomiky a projektů krnovské radnice Radka Zdráhalová.

„Protože však pracovní tým nakonec rozhodl, že bude do výroby zadáno deset kusů, obracíme se na veřejnost s žádostí pro vytipování vhodné lokality pro další tři. Své návrhy lidé mohou posílat na e-mailovou adresu rzdrahalova@mukrnov.cz,“ dodala Radka Zdráhalová.

Autorka projektu Jana Glosová v něm vidí přínos každému občanovi města Krnova, kterému není lhostejné, že venkovní ptactvo v zimním období mnohdy strádá. „Pevně věřím, že spousta lidí v Krnově krmítka pro ptáčky uvítá a v zimě bude mít možnost malým opeřencům přilepšovat. Rodiče své děti mohou vést k tomu, jak se o ptáčky v zimě starat, pozorovat je zpovzdálí, jak se slétají ke krmítku, a učit děti přilétající druhy ptáků rozpoznávat,“ uvedla v návrhu projektu Jana Glosová.

Zajímavým oživením Krnova bude mural art nazvaný Strážkyně města, který oživí štítovou stěnu bytovky na náměstí Hrdinů. „Tato unikátní malba v barvě indigové přináší do městského prostoru sílu a jedinečnost,“ popsala ve svém návrhu Zuzana Matelová.

Dvě klečící postavy jsou centrálním prvkem muralu. Ochránkyně města drží ve svých rukou sklenici obsahující symboly a dominanty Krnova. Tímto způsobem je dán důraz na přítomnost, jednotu a péči o město Krnov.

„Indigová barva byla vybrána nejen pro svou estetickou přitažlivost, ale také pro svůj význam spojený s mystikou - hloubkou a zodpovědností. Tato barva bude působit jako vizuální spojnice mezi městem a jeho obyvateli,“ dodala Zuzana Matelová.

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.