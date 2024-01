Podle něj vzhledem k rostoucímu počtu aut se Krnov bez systému rezidenčního parkování výhledově stejně neobejde. Developer bude pravděpodobně znám do konce letošního roku. S realizací prvního domu u knihovny se počítá nejpozději v roce 2027.

„Neznamená to, že nad tématem parkování zavíráme oči. Konkrétně v této lokalitě chceme zvýšit kapacitu parkovacích míst na veřejném odstavném parkovišti na náměstí Minoritů s výhledem výstavby nízkého dvoupodlažního parkovacího domu. Ne pro tento bytový dům, ale pro dopravní obsluhu celého centra,“ komentoval problematiku budoucího parkování starosta Krnova Tomáš Hradil.

To se ale změní. Město právě začíná realizovat vizi nové bytové zástavby v proluce na náměstí Minoritů. Naproti knihovny by měla vyrůst první novostavba bytového domu jako vítěz architektonické soutěže.

Michael Cestr, koordinátor městské mobility v Krnově, doplnil, že soukromý investor má povinnost zajistit odpovídající počet parkovacích míst v rámci výstavby bytového domu, takže nesmí spoléhat na okolní veřejná parkoviště.

Bohužel se do výsledné ceny bytů pak promítnou i náklady na nová parkovací místa. Navíc bytové domy často mají v přízemí parkoviště, takže už nezbude místo na služby a obchody.

„Přitom centra měst by byla zcela ideální pro výstavbu domů s naprostým minimem parkovacích míst - třeba právě pro rodiny lidí, kteří je ke svému životu nepotřebují,“ doplnil Cestr.

Zillichovy měšťanské domy s podzemním parkovištěm

Myšlenka zástavby náměstí Minoritů není nová. Počátkem devadesátých let krnovští zastupitelé hleděli do budoucích roků s optimismem. Vypsali architektonickou soutěž na zástavbu náměstí Minoritů, protože počítali s rozmachem Krnova a přírůstkem obyvatel.

Vítězný návrh předložil krnovský architekt Vlastimil Zillich. Projekt rozvržený do patnácti etap počítal s moderní variací na měšťanské domy, které kombinují bydlení s prodejnami v přízemí. Projekt počítal i s podzemním parkovištěm, které pojme 111 aut. Na konci řady nových budov u ulice K můstku měla stát kopie zbořené středověké Opavské brány, která po staletí bývala ozdobou Krnova. Stávala v místech před dnešní poštou.

Takto koncepci zástavby náměstí Minoritů v roce 1992 navrhl architekt Vlastimil Zillich. Počítal s podzemním parkovištěm pro 111 aut a s kopií zbořené středověké Opavské brány.Zdroj: Deník/František Kuba

„Návrh architekta Zillicha je opravdu pozoruhodný. Nejdůležitější otázkou bude opatření potřebných finančních prostředků. Počítá se se sdružováním zájemců, firem, města i příspěvkem vlády na obnovu historického jádra města. Projekt byl nazván důstojným krokem do 21. století. Je tomu tak, ale mám obavu, aby nezůstal do nového století pouze jako dokument na papíře. Bude vyžadovat velkého úsilí vedení města v příštích desetiletích. Jeho uskutečněním by se Krnov stal mnohem více přitažlivým,“ zapsal kronikář Krnova Vladimír Blucha události roku 1992.

Cíl: oživit centrum zahuštěním

Před druhou světovou válkou bylo centrum Krnova hustě zastavěné a zalidněné. Dnes mají prodejny a služby přímo na náměstí o zákazníky nouzi. Z tohoto pohledu se plánovaná výstavba může inspirovat historií.

„Historické centrum představuje srdce města. Aby správně fungovalo, musí plnit všechny své funkce. Funkční centrum vyžaduje přiměřené množství rezidentů schopných zajistit odbyt obchodu a službám. V roce 1836 zastavěný prostor centra města zaujímal plochu cca 75 tisíc metrů čtverečních, v roce 2023 je zastavěnost na necelých 66 procentech tohoto prostoru (tj. 49 tisíc metrů čtverečních). Proto je jedním ze strategických cílů oživit centrum města jeho zahuštěním,“ popisuje město Krnov jak bytová zástavba oživí centrum.

Krnov poprvé hledá developera architektonickou soutěží

Náklady na přípravu projektu kolem milionu korun budou hrazeny z rozpočtu města, ale náklady na projekční činnost a výstavbu bytového domu půjdou na vrub developera.

Výběr developera formou architektonické soutěže je v rámci České republiky inovativní a město Krnov k němu přistupuje poprvé.

„Mnohá města, stejně jako Krnov, mají s hledáním developerů žádné, nebo přímo i špatné zkušenosti. Mnohdy se nedaří uspět právě v oblasti estetiky a funkčnosti celé stavby, kdy developeři tyto požadavky neakceptují a jdou pouze za ziskem. Tomu chceme soutěží předejít,“ dodala Vendula Hrbáčková z odboru rozvoje města s tím, že prostřednictvím soutěže město získá více návrhů, ze kterých si bude moci vybrat ten nejkvalitnější.