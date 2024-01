Deník spouští anketu na téma ostudy města Krnova. Pomozte nám vybrat ty největší.

Chátrající bývalé textilky v centru města. | Foto: Deník/František Kuba

Klasickou ostudou Krnova jsou vybydlené domy v lokalitě ulic Alšova, Vrchlického, Mánesova. Tato část je přezdívaná Krnovský Bronx.

Oprýskané, opuštěné a zanedbané domy čekají na rekonstrukci. Dříve zde byla vyloučená lokalita se sociálně patologickými jevy. Mezi ulicemi Vrchlického a Revoluční stávala opuštěná slévárna plná zlodějů kovů, dnes tu roste obchodní centrum.

V centru Krnova chátrá několik obrovských objektů bývalých textilek, které čekají na nové využití nebo demolici. Jejich současný havarijní stav je také ostudou Krnova.

Radar v Krnově bude hlídat i Ježnickou ulici, kde zahynulo dítě

Terčem kritiky jsou rovněž průsečíkové křižovatky obchvatu. Dokud obchvat Krnova existoval jen na papíře, Krnované požadovali kruhové objezdy v Hlubčické a Petrovické ulici. Projektanti naopak trvali na průsečíkových křižovatkách.

Argumentovali tím, že kruhové objezdy snižují rychlost, což jde proti smyslu obchvatů, na kterých se má přes město jezdit devadesátkou. Dnes má obchvat průsečíkové křižovatky doplněné dopravní značkou omezující rychlost na pouhou padesátku.

Bývalé autobusové nádraží v Krnově vypadá téměř stejně jako v osmdesátých letech. Obrovská asfaltová plocha dnes převážně slouží jako parkoviště zákazníků prodejny Albert. Radnice v Krnově připravila vizi ozelenění, revitalizace a nového dopravního řešení, se kterou se hodlá ucházet o dotace. Zatím je ale bývalý autobusák ostudou města.

Stopy z Bruntálska na Antarktidě. Pokrývač z Vrbna, "domovník" i ponožky

Ostudou je také to, že od roku 1997 slibují vodohospodáři Krnovanům vyšší protipovodňovou ochranu, ale ta zatím existuje jen na papíře. Termín realizace odsazených hrází kolem řeky Opavy i vakového jezu v Krnově se neustále odkládá.

Deník formou ankety vybírá „ostudu Krnova“ bez ohledu na to, zda za ni odpovídá město, stát nebo soukromník.

Hlasujte, co je podle vás největší ostuda Krnova. Případně nám pošlete svůj vlastní tip, co považujete za ostudu města vy. Své tipy můžete psát do diskuze pod článkem.