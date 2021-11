„Co se týče adventního programu na náměstí, stále počítáme, že proběhne v nezměněné podobě, ale jsme samozřejmě závislí na aktuálních protiepidemických opatření,“ vzkázal občanům starosta Krnova Tomáš Hradil.

Ohňostroj a rozsvícený strom

První adventní neděli bude samozřejmě provázet slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na krnovském náměstí. Uskuteční se 28. listopadu v 17 hodin a nebude chybět ani ohňostroj.

„Pokud to epidemická situace dovolí, už od 16.30 hodin na místě bude možné zakoupit punč a zaposlouchat se do vánočních melodií v podání sboru Gospel Friend. Ve stejný den se také rozsvítí výzdoba v ulicích města a začne vánoční výstava za okny radniční kavárny s překvapením,“ popisuje Eva Čechová z Městského informačního a kulturního střediska MIKS Krnov.

Vánoční trhy s obřím andělem

V případě příznivé epidemické situace budou o týden později na stejném místě zahájeny Vánoční trhy s bohatým doprovodným programem, které potrvají od neděle 5. do soboty 11. prosince, a to vždy od 10 hodin do 19 hodin. Chybět nebude kolotoč pro děti, tvoření v kouzelné dílničce, Ježíškova pošta a bohatý doprovodný program.

„Připravena budou vystoupení mateřských školek, kapely Fleret či Vojty D, setkání s obřím Andělem, akrobacie v podobě Andělské Dream Show i spousta pohádek,“ vyjmenovává Eva ČechováTím však bohatý program nekončí.

Videomaping na radnici

V sobotu 18. a v neděli 19. prosince bude opět na Hlavním náměstí připraven videomaping. „Vzhledem k neustále se měnící situaci v souvislosti s covidem-19 jsme hledali něco, co by obohatilo centrum města a zároveň nemuselo být rušeno v případně zpřísnění opatření. Naše volba padla na videomaping, kdy se vždy ve čtvrthodinových intervalech od 16.30 do 18 hodin budou střídat dvě tematicky různé projekce na budově radnice. Ta první jí vánočně vyzdobí, druhá pak nabídne lidový motiv s koledou,“ vysvětluje Eva Čechová.

Vloni mezi rodinami s dětmi velkou oblibu získala hra Andělská zastavení, kdy účastníci podle hracího plánu na různých místech Krnova hledali odkazy a ty úspěšné čekala odměna. Chybět proto nebude ani letos. Zahájena bude první adventní neděli. Plánek už je k dispozici, získat ho můžete v infocentru.

„Letos se navíc děti při svém putování mohou setkat s živými anděli, a to hned na čtyřech stanovištích v sobotu 4. prosince,“ uzavírá Eva Čechová.

Jak to v Krnově vypadalo loni, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.