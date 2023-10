V polovině října v Krnově zahájí činnost bezplatná onkologická poradna, která doposud na Krnovsku i Bruntálsku chyběla. Jejím provozovatelem je Nadační fond Pavla Novotného, který pomáhá onkologicky nemocným pacientům a jejich rodinám zvládat jejich nelehký boj s rakovinou.

Myšlenka na založení nadačního fondu se Pavlu Novotnému zrodila v hlavě poté, co si sám prošel onkologickou léčbou. | Foto: archiv Pavla Novotného

Poradna poskytuje psychosomatickou pomoc, finanční a materiální podporu, právní poradenství a odborné konzultace. Zájemci ji najdou v přízemí budovy městského úřadu ve Vodní ulici, v prostorách odboru sociálního a školství.

"Nadace chtěla otevřít onkologickou poradnu v Krnově již dříve, jednání ale ztroskotala na nedohodě s majiteli vhodných prostor. Jelikož ve městě a okolí ale tato služba chybí, dohodli jsme se, že poradnu budeme realizovat v prostorách úřadu. Do konce roku bude v provozu celkem pětkrát, a to v době mimo úřední hodiny. V případě potřeby základního sociálního poradenství bude přítomen náš pracovník,“ uvedl Lubomír Rapušák z odboru sociálního a školství.

Nadace Pavla Novotného bude pomáhat onkologickým pacientům

Poradnu bude možné poprvé navštívit v úterý 17. října od 13 do 15 hodin. Letos bude k dispozici ještě 31. října, 7. listopadu, 21. listopadu s 30. listopadu. „Po uplynutí těchto termínů dojde k vyhodnocení přínosu služby a případné další spolupráci,“ doplnil Lubomír Rapušák.

Nadační fond Pavla Novotného vznikl v roce 2016 a nese název po svém zakladateli. Tomu byl v roce 2009 diagnostikován zhoubný nádor varlete a od té doby podstoupil až do současnosti 21 operací a spoustu různých vyšetření.

Během náročné léčby se seznámil s vynikajícím onkologem Fakultní nemocnice v Ostravě Jaroslavem Hájkem. Po pěti letech na základě jejich společné myšlenky vznikl nadační fond.

Krnovská nemocnice začíná očkovat proti covidu i proti chřipce

Nadační fond Pavla Novotného se představil veřejnosti také na Dni sociálních služeb v Horním Benešově. "Kromě prodeje naší dobro kávy, jsme zde odstartovali i veřejnou sbírku pro sociální službu SAGAPO – domov pro osoby se zdravotním postižením. Sbírka poběží až do 30. listopadu a lidé v Horním Benešově do ní budou moci přispívat do putovních pokladniček rozmístěných po městě. Během páteční akce jste přispěli do dvou putovních pokladniček úžasnou částku 8443 Kč," informuje Nadační fond Pavla Novotného na svém webu nfpavlanovotneho.cz.