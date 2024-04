Na uvolněné místo v radě města zastupitelé ve veřejném hlasování zvolili Miroslava Pellu staršího (ANO).

Jan Krkoška byl ve čtvrtek 21. března u soudu v Praze uznán vinným z uplácení a účasti na organizované zločinecké skupině. V reakci na to se rozhodl rezignovat na funkci prvního muže Moravskoslezského kraje a vystoupit z hnutí ANO. Následně se vzdal svých pozic i v komunální politice v Krnově.

Hejtman Krkoška je vinen v kauze uplácení lékařů, dostal peněžitý trest

Předsedové koaličních politických klubů ve vedení kraje rozhodli, že po odstoupení Jana Krkošky z funkce hejtmana podpoří hnutím ANO navrženého nástupce Josefa Bělicu, dosavadního primátora Havířova.

Do funkce ho krajští zastupitelé mají zvolit na středu 3. dubna. Do té doby vedení kraje oficiálně převzal Jakub Unucka coby první náměstek.

Moravskoslezský kraj bude mít nového hejtmana - Josefa Bělicu z ANO

„Návrh hnutí ANO na nové personální složení obsazení funkce hejtmana pro nás znamená, že budeme pokračovat v realizaci strategických projektů, jako jsou třeba EDEN nebo TPA - inovační centrum pro transformaci vzdělávání. A to je pro nás klíčové. Politikaření by nebylo rozumné a kraji by rozhodně neprospělo,“ řekl v reakci první náměstek hejtmana Jakub Unucka.