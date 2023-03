Protože starosta Krnova Tomáš Hradil zaznamenal kladné reakce i kritiku, pro jistotu nechal prověřit, jakým způsobem byl zákaz svatební rýže vlastně vydán.

Nyní Hradil oznámil, že protirýžová opatření se zmírní. Na chodníku před krnovskou radnicí už zase smíte házet rýži na ženichy a nevěsty.

Krnov zakázal házet rýži na novomanžele

Zákaz rýže platí už jen v budově radnice. Venku před radnicí se o rozházenou rýži postarají kromě technických služeb také krnovští holubi.

Smyslem zákazu bylo usnadnit úklid radnice a také zajistit bezpečnost, protože v minulosti v Krnově už došlo k případu uklouznutí na vrstvě rozsypané svatební rýže.

Starosta sousedního Úvalna Radek Šimek hned přišel s vtipnou glosou na téma úklid nepořádku po svatebním obřadu. „Nám se zase po svatbách na Rychtě hromadí ustřihnuté rožky od občanských průkazů,“ napsal Šimek svůj postřeh z Úvalna.

Zákaz? Původně jen neformální pokyn

Krnovany, kteří v uplynulých patnácti letech absolvovali svatební obřad bez rýže, nejvíc překvapilo zjištění, že nejspíš dobrovolně uposlechli neformální pokyn.

„Republikou proběhla zpráva, že zakazujeme svatebčanům házení rýže. Spustil jsem malou pátrací akci a zjistil, že zákaz platí už asi 15 let, a byl to tehdy neformální pokyn, žádná vyhláška nebo opatření obce. Veřejnost se dělí na dva tábory - jednomu házení rýže nevadí, druzí to považují za plýtvání. Každopádně bude lepší, když si o tom svatebčané rozhodnou sami. Před radnicí tak už na svatbách zase rýži házet můžete. Uvnitř zatím ne, to ještě řešíme,“ napsal Tomáš Hradil na svém facebooku 23. března a doplnil to parafrází slavného protialkoholního plakátu „NE! Raději knihu.“

Starosta Krnova Tomáš Hradil zákaz rýže ilustroval vtipnou parodií na slavný protialkoholní plakát.Zdroj: Zdroj: Tomáš Hradil, se souhlasem

V krnovské verzi uvědomělý čtenář abstinent místo štamprle odmítá misku rýže. „Raději na novomanžele házet knihy místo rýže? To musí bolet,“ komentují starostův plakát vtipálci. Doporučují místo knížek nebo rýže házet na novomanžele vkladní knížky.

Veselé historky s rýží

Smyslem svatebního obřadu je nabídnout účastníkům zážitky na celý život. Proto si svatebčané i po letech vybaví, jak vzduchem létaly tisíce zrníček rýže jako symbol hojnosti, bohatství a plodnosti.

Krnované si hned vzpomněli na spoustu veselých svatebních historek na téma vytřepávání rýže ze záhybů šatů i spodního prádla, vytahování zrníček z očí a vytřepávání z účesů. Také si vybavují na jakých neobvyklých místech novomanželé nacházeli rýži o svatební noci.

Nejeden svatebčan vzpomíná, jak pár dní po obřadu vytáhl z pračky kalhoty nebo sako s rýžovým nákypem po kapsách. Zejména půjčovny svatebních šatů krnovský zákaz rýže přivítaly.