Nové nákupní centrum nazvané S1, které vzniklo na místě bývalé slévárny při Revoluční ulici, přivítalo ve čtvrtek 11. dubna první zákazníky. Nakupující zde najdou sedm prodejen: Penny, Datart, Pepco, DM drogerie, Kick, Super zoo a TEDi.

Výstavba nového obchodního centra S1 v Krnově. Únor 2024 | Video: František Kuba

Svůj market zde ve čtvrtek otevřel také řetězec Penny.

„Rozšiřujeme naši síť do všech míst, kde to dává smysl z hlediska počtu potenciálních zákazníků a vzdálenosti našich dalších prodejen. Z Krnova do nejbližší prodejny Penny museli doposud zákazníci cestovat kolem dvaceti kilometrů buď do Opavy, nebo Bruntálu. Takže jsme moc rádi, že se podařilo toto bílé místo na mapě vyplnit,“ uvedl vedoucí oddělení expanze Penny Pavol Bucko.

Nákupní centrum v Krnově otevře v dubnu. Město chystá kruhový objezd

Prodejna potravin v Revoluční ulici nabízí plochu 911 m2, otevřeno bude každý den od 7 do 20 hodin. Zákazníkům jsou k dispozici čtyři klasické pokladny. V rámci celého obchodního centra je zajištěno 108 parkovacích míst.

Část lokality s obchody je v soukromých rukou, na sousedních městských pozemcích vznikne zóna pro podnikání.