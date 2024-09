„Naše organizace Chance 4 Children po celé republice sdružuje desítky proškolených nemocničních klaunů pro děti i seniory. Je to pestrá sestava. V našich řadách máme zdravotní sestry a bratry, psychology i sociální pracovníky, ale máme mezi sebou také kouzelníky a herce, kteří mají zkušenosti s veřejným vystupováním. Pokud víte o někom, kdo má předpoklady dělat nemocničního klauna, a chtěl by si to zkusit, rádi ho zaškolíme,“ představil koncept J. Rafał Wojas z Chance 4 Children, který umí rozesmát děti jako klaun Čučululek.

Společně s kolegou klaunem Arníkem na dětském oddělení krnovské nemocnice předvedli svůj repertoár. Tančí, zpívají, hrají hry, tvoří z balonků zvířátka nebo si s malými pacienty jen tak povídají. Jejich kouzelný kufr je plný bláznivých klaunských rekvizit a hraček.

Profese: nemocniční klaun

Pro nemocniční klauny každá návštěva začíná opatrným nahlédnutím do pokoje. V této úvodní fázi klauni vyhodnotí aktuální emoce a psychické rozpoložení dětských pacientů, aby jim přizpůsobili program na míru.

„Některé dítě rozesměje bláznivá klauniáda s písničkami pořádně nahlas, ale jinému zase vyhovuje klidné povídání, třeba i šeptem. Nebo i ticho s prvky pantomimy,“ popsal J. Rafał Wojas svou profesi nemocničního klauna.

Ovládá umění improvizace, takže jeho ukulele se z hudebního nástroje ve vteřině dokáže proměnit v deštník, pádlo, tenisovou raketu nebo cokoliv jiného, na co zrovna přijde řeč při povídání s dětmi.

Klaun Arník zná nemocnici pohledem pacienta

Parťákem J. Rafała Wojase je kolega - klaun Arník z Krnova. „Byl to můj dávný sen pobavit nemocné děti v kostýmu nemocničního klauna. Je mi 65 let, takže zdravotní problémy se pomalu hlásí. Poznal jsem prostředí krnovské nemocnice pohledem pacienta a mám zde řadu přátel. Tak vznikl nápad, že bych mohl zlepšit náladu nemocným dětem v masce nemocničního klauna. Je pro mě čest, že jsem v rámci projektu Dr. Klaun mohl absolvovat školení a nácvik, abych pochopil specifika klaunského oboru. Je založený na empatii, improvizaci a smyslu pro humor,“ představil se nemocniční klaun Arník z Krnova.

Nejen nemoc nebo úraz, ale také samotný pobyt v neznámém prostředí může u hospitalizovaných dětí vyvolat úzkost a stesk. Úkolem nemocničních klaunů je přivést děti na veselejší myšlenky.