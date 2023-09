Od přijetí historicky prvního pacienta v krnovské nemocnici uplynulo rovných 111 let. Jubileum složené ze samých jedniček si připomíná krnovská nemocnice velkou akcí, na kterou dostali pozvání současní i bývalí zaměstnanci, členové integrovaného záchranného systému i lékaři spolupracující s nemocnicí.

Krnovská nemocnice slaví 111 let od přijetí prvního pacienta. Pro současné i bývalé zaměstnance a zástupce okolních měst a obcí uspořádala velkou akci. Září 2023 | Foto: SZZ Krnov, se souhlasem

Ze spádové oblasti nemocnice byli pozvaní představitelé okolních měst i obcí. Všichni se sešli v pátek 15. září. Zaplnili celý areál heliportu krnovské nemocnice.

Oslavu doprovázela dobrá nálada stovek přítomných návštěvníků, a také počasí se vydařilo. Kulturní program zahájila herečka a zpěvačka Sára Milfajtová. Známá je například ze seriálů ZOO či Slunečná nebo z pěvecké televizní soutěže Hlas Česko Slovenska.

Na pódiu ji vystřídala žena mnoha profesí – automobilová závodnice, herečka, zpěvačka, skladatelka a tanečnice Olga Lounová. Několikrát se vydala s mikrofonem přímo mezi posluchače, aby je svou energií zvedala ze židlí.

Hlavní hvězdou večera byla dnes již legendární východoslovenská kapela NO NAME. Jejich skladby jako Prvá, Žily, Čím to je, Ty a tvoje sestra, stejně jako další hity, roztančily i rozezpívaly publikum.

O příjemné zakončení večera se až do půlnoci starali talentovaní muzikanti ze skupiny PusToff. „Dnešní oslavou jsme chtěli připomenout významné jubileum, které naše nemocnice slaví. Hlavně chceme poděkovat všem současným i bývalým zaměstnancům. Ne krásné budovy a moderní vybavení, ale právě naši obětaví zdravotníci jsou to nejcennější, co nemocnice má," okomentoval akci ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.