„Tyto čtyři pokoje budou s velkou pravděpodobností fungovat jako izolační pokoje, na které můžeme umístit až osm pacientů s různými vysoce nakažlivými onemocněními, jako je chřipka nebo covid,“ doplnil Ladislav Václavec.

Investice za desítky milionů

Na přestavbu centrálního urgentu vypsala krnovská nemocnice již v minulém roce veřejnou zakázku. Stavební část za 28 milionů korun bez DPH na základě výsledků výběrového řízení provede společnost První KEY-STAV.

Ta v nemocnici postavila před lety lékárnu pro veřejnost s onkologií a metabolickým centrem. Nyní provádí také přístavbu rehabilitace s vybudováním rehabilitačního respiria a parčíkem.

„Ve veřejných zakázkách je rozhodujícím faktorem cena zakázky a také potřebné reference. Dodavatel nás ujistil, že má dostatek lidí, aby zvládl v nemocnici realizovat obě zakázky. Stavební práce v rámci přestavby centrálního urgentního pracovišě by měly trvat devět měsíců. Nejen pacienti, ale také zdravotníci se budou prakticky až do konce roku setkávat s různými typy omezení. Proto všechny prosíme o zvýšenou opatrnost v blízkosti stavenišť,“ sdělila provozně-technická náměstkyně nemocnice Alena Motlíčková.

Pozor na záchranky

Tím, že došlo k záboru veřejného prostranství před stávajícím urgentním příjmem, začnou do nemocnice vozidla zdravotnické záchranné služby navážet pacienty náhradními trasami, které budou dobře označeny.

Hledá se primář

Centrální urgentní příjem (CUP) je důležitým pracovištěm, kde zdravotnická záchranná služba kraje přiváží pacienty do nemocnice. Ty si následně přebírá tým nemocničních zdravotníků a pacienty rozděluje dle diagnóz pro jednotlivá oddělení.

Vedení nemocnice před několika dny vypsalo výběrové řízení na funkci primáře tohoto klíčového pracoviště. „Podmínky jsou zveřejněny na webu nemocnice. Může to vypadat, že hledáme předčasně, ale není tomu tak. Chceme, aby budoucí primář mohl promluvit do přístrojového vybavení budoucího CUP a také do zázemí. Žádosti mohou lékaři podávat písemně do konce března 2024. V dubnu by se měly uskutečnit pohovory,“ informoval personální náměstek nemocnice Jiří Krušina.