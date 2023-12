Řidiči vyrážejí tam, kam jsou vysláni dispečinkem. Jednou vezou pacienta k překladu, jindy k vyšetření či na operaci. „Smyslem naší dopravy je zajistit bezpečným způsobem přepravu pacientů, kteří mají žádanku od lékaře či zdravotnického zařízení. Naši řidiči měsíčně převezou kolem 1550 pacientů. Zároveň do jejich pracovní náplně patří akutní převozy transfuzních přípravků a krevních derivátů. Jezdí se v sobotu, neděli, o svátcích a za každého počasí. Proto jsem ráda, že pan ředitel přišel s možností absolvovat tento kurz, a to přímo se sanitkami, v nichž řidiči jezdí. Dnes kurz absolvovala polovina našeho týmu, další řidiči na něj půjdou v příštím roce,“ uvedla vedoucí oddělení dopravy krnovské nemocnice Hana Kolofíková.

S nápadem zaplatit kurz řidičům sanitek přišel ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec. „Protože hodně jezdím, zaplatila mi rodina v centru bezpečné jízdy speciální kurz, který jsem nedávno absolvoval. Na vlastní kůži jsem zkusil, co je to dostat pořádný smyk, či jak na poslední chvíli zabránit střetu s chodcem. Hned mě napadlo, že by tento kurz měli absolvovat řidiči našich sanitek, kteří ročně převáží tisíce pacientů,“ řekl.

Šoféři sanitek jsou zvyklí na hodně, ale téměř nikdy neměli příležitost vyzkoušet si roli převáženého pacienta.

„V Centru bezpečné jízdy Libros jsme školili policisty, hasiče, ale poprvé řidiče nemocničních sanitek. Jsou to zkušení profíci s velkým nájezdem, přesto si u nás mohli vyzkoušet, jak zvládnout další mimořádné situace. Všichni si vedli skvěle. Asi největším překvapením pro tyto borce bylo, když jsme jich půlku nechali sedět či ležet na místě pacienta, zatímco kolegové projížděli trasu. Cílem kurzu je nejen naučit řidiče zvládat mimořádné situace, ale v tomto případě i vědět, co v takovou chvíli zažívá pacient,“ nechal se slyšet Dalimil Frič z centra bezpečné jízdy.

První kurz řidičů vozidel dopravy nemocných a raněných si nenechal ujít hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. „Náš kraj zřizuje šest nemocnic, které mají vlastní přepravu pacientů. Odhadem ročně převezou desítky tisíc pacientů napříč krajem i republikou. Podobné kurzy zvyšují bezpečnost jejich přepravy, proto je na místě, aby bylo takto proškoleno co nejvíce řidičů našich sanitek. Jde o bezpečí pacientů, ale i posádek. Snad budeme v tomto příkladem i pro další kraje,“ dodal hejtman Krkoška, který se sanitkou ve výcvikovém centru svezl nejen jako spolujezdec, ale také jako pacient.

Ani extrémní víkendové počasí neodradilo řidiče sanitek krnovské nemocnice od účasti na jedinečném výcviku v Ostravě. „Jezdím třicet let. Výcvik je jedním slovem skvělý a mohu jej doporučit úplně všem. Mohl jsem si vyzkoušet, jak sanitka reaguje ve skutečně extrémních situacích. Děkuji vedení nemocnice za tuto netradiční, ale skvělou sobotu,“ nešetřil slovy chvály řidič sanitky krnovské nemocnice Martin.

Z celé škály situací šoféry nejvíce bavilo zvládnutí smyku. „Za volantem se to dá. Třikrát jsem to projel bez větších problémů, ale po čtvrté jsem jel malinko rychleji a pořádně mi to sanitku roztočilo. Vzadu to je logicky horší než za volantem. Jako pacient jsem si to zkusil v sanitkách kolegů a člověk na rozdíl od řidiče neví, co se děje,“ dodal šofér Pavel.