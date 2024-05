Ambulance praktického lékaře v krnovské nemocnici prošly změnou. Nové moderní prostory slibují lepší dostupnost a komfort pro pacienty. Investice do rekonstrukce a vybavení přesáhla dva miliony korun. V uvolněných prostorách by mohla vzniknout nová zubní ordinace.

Ambulance praktického a závodního lékaře SZZ Krnov se přestěhovala z historické vily do nově opravených prostor v objektu vrátnice krnovské nemocnice. | Foto: SZZ Krnov, se souhlasem

Ambulance praktického a závodního lékaře Sdruženého zdravotnického zařízení (SZZ) Krnov se přestěhovala z historické vily do nově opravených prostor v objektu vrátnice krnovské nemocnice.

Kompletní přestavba objektu, kde v minulosti sídlila optika a ordinace zubního lékaře, trvala pět měsíců a včetně vybavení ordinace vyšla na 2,8 milionu korun s DPH.

Vše na sebe optimálně navazuje

„Stavební firma musela kompletně změnit uspořádání místností, aby na sebe optimálně navazovala čekárna, denní místnost, ordinace lékaře a pracoviště sestry. Nové jsou stropy, omítky, rozvody i podlahy. Samozřejmostí je nové vybavení ordinace,“ uvedla provozně-technická náměstkyně SZZ Krnov Alena Motlíčková.

Nemocnice měla k přemístění ordinace do nových prostor hned několik důvodů. „Chtěli jsme, aby byl praktický lékař blíže parkovišti, autobusové zastávce a naší lékárně a tím dostupnější pacientům. Myslím, že stěhování splnilo účely,“ sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Spokojení lékaři

S novými prostory jsou spokojeni oba praktičtí lékaři krnovské nemocnice Jana Halfarová a Antonín Novák.

„V ordinaci se stále zabydlujeme, ale je opravdu moderní. Věřím, že nové zázemí, které pomohla designově sladit naše sestřička Míša Tůmová, ocení i samotní pacienti,“ řekl oblíbený lékař Antonín Novák.

Další zubní ordinace

V uvolněných prostorech v nemocniční vile chce ředitel nemocnice zřídit třetí zubní ordinaci a v prostorách čekárny by měla vzniknout také recepce.

Odhady finančních nákladů na vybudování třetí ordinace se pohybují okolo 2,2 milionu korun bez DPH.

„Na výměnu elektroinstalace by nám mělo přispět město Krnov částkou půl milionu korun, jelikož je vila jeho majetkem. Zbytek nákladů půjde za rozpočtem nemocnice. Do budoucna počítáme s tím, že by ve druhém patře nemocniční vily byla vybudována zubní laboratoř. K tomu budou potřebné další stavební úpravy objektu včetně pořízení intraorálního 3D scanneru za celkem 3,8 milionu korun,“ nastínil plány ředitel nemocnice Ladislav Václavec.