Oblíbená lékařka krnovské nemocnice a bývalá primářka interního oddělení Naděžda Mičudová odchází do důchodu. Za její obětavou práci jí přišel poděkovat ředitel nemocnice Ladislav Václavec. Ten lékařce předal nejen kytici, ale také pamětní stříbrnou medaili krnovské nemocnice. Tu nemocnice uděluje pouze mimořádným osobnostem, které se zasloužily o její rozvoj.

S oblíbenou lékařkou Naděždou Mičudovou se přišli rozloučit její kolegové i ředitel nemocnice Ladislav Václavec. | Foto: SZZ Krnov, se souhlasem

„Naďa je nesmírně zkušená, pracovitá lékařka a navíc obětavá kolegyně. Moc jí za její práci v naší nemocnici děkuji. Přejí jí hodně zdraví, spokojenosti a věřím, že po pár měsících odpočinku přijme naši nabídku vrátit se alespoň na část úvazku,” uvedl ředitel Václavec.

Doktorka Mičudová začínala jako lékařka v Bruntále. Od roku 1991 deset let působila jako vedoucí lékař bruntálského dialyzačního střediska. Do krnovské nemocnice nastoupila v roce 2002, kde ji kolegové a pacienti znají jako dlouholetou primářku interního oddělení. Jejím posledním působištěm se stala interní ambulance.

„Počítám s tím, že občas ještě budu mít nějakou tu službu na interní JIP. Nevzdávám se myšlenky, že i v důchodu ještě budu pracovat na snížený úvazek, ale nejspíš už to nebude v krnovské nemocnici. Chystám se totiž stěhovat do Čech, kde máme dům,“ uvedla Naděžda Mičudová.

„Určitě se budu ráda vracet do Krnova i do Bruntálu, kde mám dceru. Mám dvě děti, ale ty ve zdravotnictví nepracují. Nejspíš je to odradilo, když viděly, jak hektické to občas maminka má,“ řekla lékařka kolegům, kteří jí přišli poděkovat za její náročnou práci.

Dodala, že už ví, jak s volným časem naloží. „Miluji kytičky a všechno, co si můžu sama vypěstovat. Mám radost z vlastních paprik a rajčat. Asi teď budu mít víc času nejen na zahrádku, ale také na knížky a ruční práce. Zvykla jsem si na každodenní práci v nemocnici, takže pořád si to ještě plně neuvědomuji, co znamená být v důchodu a plánovat, co budu dělat doma,“ uvedla při loučení Naděžda Mičudová.