Film se od začátku dubna natáčí na Krnovsku a Osoblažsku. Do kin si na Citlivého člověka zajdeme někdy polovině roku 2023. V hlavních rolích se kromě Davida Prachaře a Tatiany Dykové objeví také Jiří Schmitzer, Vladimír Javorský a Jiří Lábus. Nesmírně důležitá je role chlapce, který nemluví. Té se ujal talentovaný Jaroslav Cuhra.

VIDEO: Rapeři z Krnova překvapili s klipem z ghetta ke zbourání. Líbí se vám?

Osudy, kterým dominuje umírání a beznaděj, jsou zasazeny do fiktivního světa. Tudy si razí svou cestu otec s klukem a malým miminem, který ani v mezních situacích neztratil humor. Film se nebojí těžkých témat, o kterých se běžně nemluví. Jsou vyvážené vtipem a skvělými herci.

Road movie: filmaři se dost nacestují

Jedná se o žánr road movie. Díky tomu filmové lokace budou velmi pestré a filmaři se za nimi dost najezdí. Kromě Krnova se natáčí ve Městě Albrechticích, Svobodných Heřmanicích, Holčovicích a v Hlince na Osoblažsku. Tento region velmi dobře zná krnovský rodák režisér Tomáš Klein, který si pro svůj celovečerní debut Citlivý člověk vybral stejnojmenný román Jáchyma Topola.

Ohlédnutí za Stíny v mlze. Připomeňte si, kde všude se v MS kraji natáčelo

„Vyrazíme natáčet také do Prahy a na Slovensko. Nikde se moc dlouho nezdržíme, protože jde o road movie. V knižní předloze se děj odehrává v Posázaví, ale jak vidíte, natáčíme v Moravskoslezkém kraji. Dobře to tady znám. Pro stylizovanou krajinu, kde se děj odehrává, se nám Krnovsko hodilo mnohem víc, než dnešní Posázaví. Sám Jáchym Topol mi doporučil, ať k Sázavě ani nejezdím, protože si to prostředí stejně vymyslel,“ uvedl režisér Tomáš Klein, který své pojetí od počátku s Topolem konzultoval.

Alšova, neboli krnovský Bronx

Natáčí se v Alšově ulici, která má v Krnově nelichotivou pověst vyloučené lokality. Těžko odhadovat, zda gauč a surrealistické skrumáže odpadků na dvorku jsou kulisy a rekvizity přivezené filmaři, nebo se v krnovském Bronxu povalovaly dávno před natáčením.

FOTO: Na Bouzově natáčí pokračování úspěšné pohádky Princezna zakletá v čase

„Dnes natáčíme scénu, kdy se potulná herecká rodina vrací z Itálie domů k dědovi. Táta jim slíbil, že se usadí. Pak ale zjistí, že děda je na smrtelné posteli a pořádné road movie jim teprve začíná. Dívám se na ten příběh očima kluka, který nemluví. Hlavním hybatelem děje je táta, ale ve druhé části důležitá rozhodnutí mnohem víc ovlivňuje kluk. S těmito dvěma postavami se může divák ztotožnit na cestě stylizovaným poetickým světem,“ prozradil Tomáš Klein, jak funguje jeho filmové vyprávění.

Režisér si knížku zamiloval

„Knížku Citlivý člověk jsem objevil, když se mi narodila první dcera a zemřel mi otec. Prožíval jsem ambivalentní pocity. Proto mě oslovila knížka, kde jsou umírání a naděje obsažené dohromady. Knížka má krutý, přísný a očistný humor, do kterého jsem se hned zamiloval. Proto jsem hned kontaktoval Jáchyma Topola, že jeho knížku chci filmově zpracovat,“ vysvětlil Tomáš Klein s tím, že Jáchym Topol četl a připomínkoval několik verzí scénáře.

Jeseníky baví svět aneb natáčení komedie století slaví už čtyřicáté narozeniny

Dával sice režisérovi cenné rady, ale jinak ponechal filmovému zpracování absolutní svobodu. „V knížce i ve filmu je slovo citlivý myšleno ironicky i vážně současně. U hlavního protagonisty je citlivost už řádně opotřebovaná. Postupně ji v sobě zase nachází skrze svého syna,“ doplnil Tomáš Klein.

Pro Davida Prachaře bylo natáčení v Krnově oživením dětských vzpomínek, protože jeho babička bydlela v Bruntále a díky ní sem často sem jezdíval. Na natáčení do Krnova se přijeli podívat také náměstci hejtmana, protože kraj podpořil film Citlivý člověk milionem korun.