O poskytnutí humanitárního daru rozhodlo v září krnovské zastupitelstvo. Z 26 přítomných zastupitelů hlasovalo pro 25 a pouze jeden se zdržel. Vyhovělo tím žádosti starosty Nadvirny Zinovie Andrioviče.

VIDEO: Na Ukrajinu dorazil hasičský vůz z Krnova. Místní TV odvysílala reportáž

„Autobus bude sloužit pro převoz žáků základních škol z okolních vesnic do školy v Nadvirně. Jsou to většinou děti z východu země, které uprchly před válkou a dosud chodí do školy pět až osm kilometrů pěšky, jelikož zde nefunguje autobusové spojení. Autobus je v dobrém technickém stavu a nechali jsme ho také polepit, aby bylo zřejmé, že se jedná o školní autobus,“ uvádí vedoucí odboru organizačního krnovské radnice Igor Kozelek, který se na misi zhostil funkce řidiče autobusu.

Krnované vyrazili na Ukrajinu. Na jejich pomoc už čeká Nadvirna a Irpiň

„Abych zajistil úspěch cesty, beru si s sebou pro štěstí loutku kominíčka od krnovského loutkáře Jaroslava Janiše. Ale ani děti v Nadvirně nepřijdou zkrátka. Podařilo se nám s kolegy z úřadu shromáždit množství plyšáků, které děti při své první jízdě autobusem do školy najdou na sedadlech,“ dodává Igor Kozelek.

Cesta na Ukrajinu se koná ve spolupráci s Charitou Krnov a účastní se jí místostarostka Monika Dudová, která je její ředitelkou, vedoucí odboru sociálního a školství Barbora Sekaninová, tajemník městského úřadu Pavel Osadník a Marcel Bala z Charity Krnov.