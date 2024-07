„Je to pro nás velký úspěch a jsme moc rádi, že jsme se do výběru dostali,“ řekla spolumajitelka řemeslného pivovaru Nachmelená opice v Krnově Šárka Valentová.

Denně budou v Českém domě v Paříži na čepu současně piva ze čtyř minipivovarů, kdy každý má možnost představit dva druhy. Během olympiády se budou malé pivovary střídat. V nabídce budou jak klasické ležáky, tak i různé pivní speciály.

„My představíme v Paříži naši jedenáctku a také dvanáctku Sun APA, což je svrchně kvašené pivo stylu American Pale Ale,“ doplnila Šárka Valentová.

Výčepy v Českém domě budou celkem čtyři – dva ve vnitřní části a dva ve vnější. Čepovat se bude do vratných kelímků české výroby, které si návštěvníci Českého domu mohou zakoupit jako suvenýr.

„Pivovary jsme vybírali tak, abychom měli co nejširší zastoupení krajů České republiky a co nejpestřejší nabídku řemeslných piv. Za celou dobu olympijských her tak budou moct návštěvníci ochutnat až 32 různých druhů,“ uvedla Blanka Konečná, projektová manažerka Českého domu.

Dveře do Českého domu v Paříži se slavnostně otevřou už v pátek 26. července. „Do Českého domu se chodí na pivo, a tak jsme rádi, že můžeme fanouškům z celého světa představit, jak dobré a různorodé pivo se u nás vaří,“ doplnil Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Pivo z Nachmelené opice budou moci návštěvníci olympiády ochutnat od otevření Českého domu v pátek 26. července až do úterka 30. července.

Český dům se slavnostně otevře právě v pátek v 16 hodin. V dalších dnech pak bude otevřeno vždy od 12 hodin do půlnoci.

Nezávislý řemeslný pivovar Nachmelená opice založila v roce 2015 rodina Valentů z Krnova s rodinou Kuřeců z nedalekého Města Albrechtic. Rodina Valentů vlastnila objekt haly v bývalé textilce Karnola v Krnově a Michal Kuřec zase pivovarství studoval a pak sbíral zkušenosti v Pivovarech Lobkowicz jako technolog. V roce 2014 slovo dalo slovo a na podzim 2015 byly uvařeny první várky piva pod značkou Nachmelená Opice v Krnově.