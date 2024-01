Technické služby Krnov zvýší od 1. února ceny vstupného v městských lázních, na zimním stadionu a na koupališti. Důvodem změn je meziroční růst cen energií a osobních nákladů. Lidé si v průměru na jedné vstupence připlatí deset korun.

Krnovské koupaliště. Ilustrační foto | Foto: Deník/František Kuba

Naposledy se ceny v těchto sportovištích zvyšovaly v září 2022, a to ze stejných příčin.

Město Krnov už hledá cesty, jak provoz svých sportovišť zefektivnit. „Městská sportoviště, mezi něž patří lázně, koupaliště a tři stadiony - zimní, fotbalový a atletický, dotujeme z rozpočtu města roční částkou přesahující 23 milionů korun. Jsme smíření s tím, že budou vždy ztrátová, snažíme se ale jejich provoz ekonomicky zefektivnit, abychom nemuseli vstupné zvyšovat radikálněji," uvedl k únorovému zdražení starosta Krnova Tomáš Hradil.

V letošním roce město plánuje rekonstrukci dosluhující strojovny na zimním stadionu, připravuje zde také instalaci fotovoltaické elektrárny. „Chystáme projekt nových městských lázní, které by měly být energeticky výrazně úspornější. Bude trvat ještě několik let, než se postaví, hledáme proto opatření, která by alespoň zefektivnila chod stávajících lázní. Jejich provozní ztráta letos může přesáhnout deset milionů korun, což je opravdu hodně," doplnil starosta.

Městské lázně

Od začátku února návštěvník městských lázní, který si chce zaplavat v bazénu, zaplatí za hodinu o 10 korun více, tedy 70 korun místo dosavadních šedesáti. Rovněž o 10 korun zde vzroste cena vstupného pro děti od 4 do 15 let. Dospělí saunaři si za dvě hodiny připlatí 20 korun.

Vstupné v Městských lázních v Krnově od 1. 2. 2024 Bazén:

vstupné dítě do 4 let, doprovod ZTP a ZTP/P: zdarma

vstupné dospělý 1 hod.: 70 Kč

vstupné dítě 4 - 15 let 1 hod.: 50 Kč

ZTP, ZTP/P, studenti, senioři 65+ 1 hod.: 60 Kč

rodinné vstupné 1. hod. (1 dospělý + 1 dítě 4 - 15 let): 90 Kč (každé další dítě 4 - 15 let 40 Kč) Sauna:

vstupné sauna dítě do 4 let, doprovod ZTP a ZTP/P 2 hod.: zdarma

vstupné sauna dospělý 2 hod. 200 Kč

vstupné sauna dítě 4 - 15 let 2 hod.: 90 Kč

Zimní stadion

Na zimním stadionu hodinu a půl bruslení bude dospělého stát 80 korun, který dosud platil 70 korun. Vstupné pro děti bude vyšší o pět korun, tedy 40 korun.

Vstupné na Zimní stadion Krnov od 1. 2. 2024 vstupné dítě do 4 let, doprovod ZTP a ZTP/P: zdarma

vstupné dospělý 1,5 hod (bruslení veřejnosti): 80 Kč

vstupné dítě 4 -15 let (bruslení veřejnosti) 1,5 hod.: 40 Kč

rodinné vstupné (1 dospělý + 1 dítě 4 - 15 let): 90 Kč

ZTP, ZTP/P, studenti, senioři 65+: 60 Kč

Koupaliště

Za celodenní pobyt na koupališti dospělý uhradí 90 korun a dítě 55 korun. Rovněž tyto ceny jsou vyšší, a to o deset, v případě dětského vstupného o pět korun.