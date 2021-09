Soutěžící z deseti tříčlenných družstev vyhotoví část bosého chodníku, osadí do terénu lavičku nebo odpadkový koš, založí trvalkový záhon, který osází trvalkami, vysadí keře a pokryjí část terénní vlny trávníkovým kobercem. Po celou dobu bude jejich výkony sledovat a hodnotit odborná porota, která po skončení soutěže ocení ty nejlepší.

Cílem soutěžního návrhu je zakomponovat stávající herní prvky do nově vzniklého rozsáhlejšího dětského hřiště, které lépe naváže na terén a blízkou cestu, díky čemuž se stane organickou součástí parku. Stavební úpravy by měly navázat na stávající terénní zvlnění vytvořením malého „apendixu“ neboli valu, jehož úkolem je vizuálně rozdělit spodní část hřiště. Tak vznikne prostor pro tunel mezi navrženými pískovišti.

Cílem soutěže, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně v různých městech České republiky již od roku 2008, je zvýšit kvalitu a zručnost budoucích zahradníků, ukázat školám, jak se mění profese zahradníka-krajináře a předvést také veřejnosti, že pro tuto profesi je potřeba zručnost, inteligence a vysoké pracovní nasazení. Na rozdíl od mnoha podobných profesních soutěží zůstává práce mladých zahradníků zachována po delší čas. Soutěž se vždy koná na veřejném prostranství, které je v majetku spolupořádajícího města.Soutěžní plochy jsou umístěny na východní straně parku, kde se nachází dětské hřiště, nepříliš vhodně začleněné do terénu.

Landscape pokračuje soutěží Lipová ratolest Krnov se letos stal dějištěm festivalu Landscape, který je zaměřený na architekturu, veřejný prostor a diskuse o koncepci města v budoucnosti. Jako součást Landscape v Krnově probíhá také soutěž pro mladé zahradníky.Již dvanáctý ročník soutěže pro studenty středních zahradnických škol Lipová ratolest probíhá v Krnově od 21. do 23. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.