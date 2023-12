„Náš milý kasteláne Jardo, je málo lidí, kteří jsou srdcem a duší zasvěceni své práci jako ty. Ze zámku v Linhartovech ti přejeme k sedmdesátým narozeninám jen to nejlepší. Tvá oddanost zámku, neutuchající nápady, nekonečná energie a často mravenčí práce, jsou pro nás všechny nesmírně inspirující. Bez tebe by se zámek v Linhartovech nestal magickým místem, kterým dnes je. Tvůj elán je nakažlivý,“ napsali Jarkovi Hrubému přátelé a spolupracovníci, když koncem října slavil sedmdesátku.

Zámek Linhartovy

Prohlídku papírového světa Jaroslava Hrubého a expozici rodinných betlémů může veřejnost navštívit od úterý do páteku od 10 do 15 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin. Poslední prohlídka začíná v 16 hodin. Pro skupiny možnost domluvy individuální prohlídky od úterý do pátku. Volejte na telefonní číslo 728 323 270.

Městská kavárna Krnov

Sváteční večery v radniční kavárně, kde mohou nejen děti obdivovat úžasné papírové sochy rodu Sedlnických, jak je zhmotnil Jaroslav Hrubý, budou probíhat do neděle 10. prosince jako součást programu Adventních trhů na krnovském náměstí.