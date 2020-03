Kromě základních a středních škol, včetně ZUŠ, bude v Krnově do odvolání uzavřeno také Středisko volného času Krnov. Pod Městské informační a kulturní středisko MIKS Krnov patří divadlo, kino, turistické infocentrum či Flemmichova vila.

Do odvolání byla kapacita sálu v kině Mír 70 Krnov omezena na 90 míst. V kině prodej vstupenek probíhá pouze v pokladně před jednotlivými představeními. Předprodej je zastaven i pro sál Art klubu.

S okamžitou platností se zastavuje on-line předprodej i předprodej vstupenek v novém Turistickém informačním centru TIC Krnov. To se včera v pondělí slavnostně představilo ve svém novém sídle v Hobzíkově ulici.

Krnov už 15 let hostí festival celuloidových filmů sedmdesátek KRRR!, na který se sjíždějí cinefilové z celé Evropy. Ročník 2020 měl proběhnout na konci března. Okamžitě se zastavuje příjem akreditací na KRRR!, protože je jisté, že v březnu nebude festival realizován. Už probíhají s majiteli filmových kopií sedmdesátek jednání o přesunu termínu.

Online reportáž

Také představení v Městském divadle Krnov budou přeložena. Stávající vstupenky na tolkshow 3v1 (13. 3. 2020) a Cavewoman (19. 3. 2020) zůstávají v platnosti. Nové termíny se hledají.

Představení Čaroděj ze země Oz plánované na 22. 3. 2020 je zrušeno bez náhrady. Vstupenky lze vrátit v místě předprodeje.

Koncert Kristiny Vocetkové, který se měl odehrát 17. 3. v Koncertní síni sv. Ducha, bude uveden v náhradním termínu. Ruší se autobusový zájezd na vernisáž do polského Prudniku plánovaný na 13. 3. 2020. Provoz ostatních středisek MIKS Krnov zůstává beze změn.

Provoz sauny i bazénu v Městských lázní Krnov, zimního stadionu a tělocvičen pro potřeby sportovních klubů zůstává prozatím nezměněn. Návštěva těchto zařízení záleží na osobním rozhodnutí, či rozhodnutí sportovního oddílu.

V krnovském Domově pro seniory na Rooseveltově ulici platí zákaz návštěv.

A jak to vypadá v Městské knihovně Krnov?

Provoz knihovny a rozsah poskytovaných služeb není momentálně nijak omezen. Jen se doporučuje pro prodlužování výpůjček využívat čtenářského konta a k vrácení výpůjček bibliobox, který najdete vedle knihovny. Veškeré akce připravované v knihovně proběhnou podle plánu.

Na poslední chvíli ovšem došlo také v knihovně k neočekávaným změnám v březnovém programu, které ale s koronavirem nesouvisí. Z důvodu nemoci byla zrušena beseda se spisovatelkou Markétou Hejkalovou. O náhradním termínu se jedná. "S ohledem na pracovní vytíženost herečky Terezy Těžké jsme nuceni besedu "Jaké to je být V síti" přeložit na náhradní termín, a to na středu 18. 3. v 18 hodin," informoval ředitel krnovské knihovny Jakub Mruz s tím, že v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude vstup na besedu podmíněn vstupenkou. Tu si Krnované mohou vyzvednout od čtvrtka 12. 3. 2020 ve studovně Městské knihovny Krnov.