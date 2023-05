/FOTOGALERIE/ Ostrůvky uprostřed kruhových objezdů v Krnově se staly terčem kritiky. Krnovanům vadila přerostlá, nevzhledná a chaotická zeleň. Zdálo se jim, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mohlo pro Krnov zvolit zajímavější koncepci zeleně než plevel a křoví bující bez údržby na dopravních stavbách.

Koncepce zeleně na kruhových objezdech v Krnově se v roce 2022 se stala terčem kritiky. Letos poprvé péči o zeleň Ředitelství silnic a dálnic ČR přenechalo městu. | Foto: Deník/František Kuba

V letošním roce se kruháče konečně dočkaly péče a brzy rozkvetou trvalkami. Město Krnov získalo od ŘSD svolení o kruháče pečovat. Regenerace objezdů právě začíná.

„Ostrůvek v Jesenické ulici bude asi barevně nejpestřejší. Budou zde vysazeny mnohokvěté půdopokryvné růže, které kvetou od jara do podzimu. Nerostou do výšky, ale plazí se a vytváří hustý porost, který nepropustí plevel. Růže doplní další odolné a nenáročné trvalky, jako řebříček obecný a perovskia lebedolistá, jež je podobná levanduli. Na podzim pak ještě dosadíme tulipány, které pokvetou příští rok na jaře,“ uvedla Petra Mužíková z krnovského oddělení komunálních služeb.

Atrakce Jeseníků: Jiří Houska na kruháči medituje nad horskou loukou

Podzimní výsadba tulipánů proběhne i na zbývajících kruhových objezdech – v Revoluční ulici a na Říčním okruhu, které přes léto také pokvetou. „Do konce května bude celý ostrůvek u Alberta osázen šalvějí, takže bude kvést modrofialově. Jinou barvu jsme zvolili v případě ostrůvku u Kauflandu. Tady by měla být vysazena kokarda osinatá, jejíž květní úbory mají červený střed a žluté okraje. Bude ale záležet, jestli se podaří tento kultivar obstarat v požadovaném množství. Pokud ne, bude to kombinace barev,“ doplnila Petra Mužíková.

Voskovky dvou barev vytvoří nápisy

K významné změně letos dojde také v pěti záhonech v severní části krnovského náměstí, kde bývaly až doposud letničky. Ty budou nyní vysazeny jen v krajních záhonech. „Bude se jednat o voskovky dvou barev, z nichž vzniknou nápisy „Krnov“ a „770“, jako připomínka letošního výročí města. Do tří prostředních přijdou trvalky. Bude to odrůda rozrazilu kvetoucí růžově a do modra zbarvená perovskia lebedolistá, z travin pak kavyl a ostřice chocholatá. Také tady vysadíme jarní trvalky, v tomto případě prvosenku zoubkatou, která bude dělat radost kolemjdoucím už příští rok,“ upřesnila Petra Mužíková.

V centru Krnova kvetoucí záhony jako obvykle doplní muškáty v květinových truhlících, které jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení.