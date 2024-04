„Užívat ho budou nejen návštěvníci plovárny, ale i lidé, kteří půjdou či pojedou kolem, jelikož bude přístupný také ze sousední cyklostezky. Tito zákazníci budou mít k dispozici venkovní posezení se zastíněním, veřejné toalety a cyklopoint s elektronabíječkou,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Nový bufet bude zhotovený z moderních kontejnerů. Zadávací řízení na jejich dodávku už proběhlo. Za 1,3 milionu korun je dodá firma Cubespace.

„V současné době dochází k podpisu smlouvy a kontejnery jdou do výroby. Hotové by měly být do konce června, ale snažíme se s firmou vyjednat dřívější termín dodání z důvodu otevření koupaliště,“řekl vedoucí oddělení investic Městského úřadu v Krnově Jan Šrubař.

Město zároveň hledá dodavatele zemních prací a úpravy terénu zpevněnými plochami a bude řešit také oplocení. „Původní dřevěný plot totiž zmizí a nový z pletiva bude napojen na kontejnery. Součástí akce je také vybudování kanalizační přípojky,“ dodal Jan Šrubař.

V mezidobí, kdy kontejnery budou ve výrobě a v místě budou probíhat stavební práce, město vybere nájemce tohoto atraktivního prostoru pro podnikání. Záměr podnájmu již zveřejnilo na webových stránkách města. Zájemci se mohou hlásit do konce dubna.

V těchto místech při Petrovické ulici vyroste nový bufet na krnovském koupališti (zaznačeno žlutě). Situační nákres poskytlo město.Zdroj: MÚ Krnov